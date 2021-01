5 opportunités pour investir en Chine

- Communauté -

Pourquoi investiriez-vous en Chine? Un pays connu pour ses produits bon marché et de mauvaise qualité, ses salaires bas, sa pollution, c’est du moins ce que vous en savez.

Voici quelques raisons qui changeront votre avis sur le pays:

Les 5 points clés pour investir

1- La Chine passe d’une économie industrielle à une économie innovante de premier plan. Vous devriez vous demander: “ mais comment font-ils cela?” En attirant des entrepreneurs et des projets innovants du monde entier et en facilitant leur entrée et leur séjour en Chine. Que ce soit à travers un écosystème entrepreneurial, en fournissant des fonds et des subventions pour des projets innovants, ou aussi simplement en minimisant la charge fiscale pour les startups et les nouveaux arrivants.

2- La Chine construit des villes durables et innovantes à travers le pays. Autrement dit, le pays redistribue les ressources humaines des grandes villes comme Shanghai et Pékin et leur donne plus d’opportunités de vivre dans des villes moins peuplées et moins compétitives.

3- La Chine est en train de devenir une économie LEADER.

4- Les Chinois sont devenus très ouverts à de nouvelles expériences et sont très accueillants envers les étrangers, du moins dans les petites villes. Vous les verrez prendre des photos des étrangers. Le simple fait de parler un peu chinois les fera vous aimer encore plus.

5- La classe moyenne supérieure en Chine connaît une croissance DRASTIQUE, et donc son pouvoir d’achat. Par conséquent, le comportement d’achat des Chinois est également en train de changer et ils dépensent plus d’argent dans la mode, les voitures, les maisons, etc.

6- La Chine travaille à l’amélioration de son environnement, en minimisant l’empreinte carbone des entreprises, des voitures, etc.

Les grandes villes comme Shanghai sont en train de passer de l’utilisation de sacs en plastique dans leur livraison de repas à l’utilisation de solutions plus respectueuses de l’environnement.

Les transports en commun sont remplacés par des voitures électriques, les ménages sont plus encouragés à acheter une voiture électrique,ils réduisent ainsi leur taxes.

En effet, la Chine est connue pour ses acteurs automobiles, on peut citer Tencent, Baidu-Gelly, WeRide, et d’autres acteurs comme BMW, Toyota ont des projets de voitures autonomes à l’avenir.

