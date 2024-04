A quoi sert cette fonction peu connue sur la Tesla Model 3 ?

La sécurité des véhicules modernes ne cesse d’évoluer, et parmi les innovations les moins connues se trouve la fonction de capot actif de la Tesla Model 3. Cet article explore en détail cette technologie et son importance dans la protection des piétons.

Le rôle du capot actif dans la protection des piétons

Le capot actif est une fonction de sécurité conçue pour diminuer les risques de blessures graves en cas de collision avec un piéton. Lorsque la Tesla Model 3, se déplaçant à une vitesse de 30 à 52 km/h, entre en contact avec un piéton, les capteurs situés à l’avant du véhicule détectent l’impact et activent le mécanisme.

Fonctionnement du capot actif

En réponse à la détection d’un impact, la partie arrière du capot se soulève automatiquement de 80 millimètres. Cet espace supplémentaire entre le capot et les composants en dessous est crucial. Il agit comme un coussin, absorbant une partie de l’énergie de l’impact et réduisant ainsi la probabilité de traumatismes chez le piéton.

L’intégration du capot actif dans l’écosystème de sécurité de Tesla

Cette technologie s’intègre dans une vision plus large de la sécurité chez Tesla, qui inclut diverses fonctionnalités visant à protéger tant les occupants du véhicule que les piétons. Le capot actif représente l’engagement de Tesla à utiliser des solutions innovantes pour répondre aux défis de la sécurité routière.

Conclusion

Le capot actif de la Tesla Model 3 est une fonctionnalité de sécurité ingénieuse et relativement méconnue qui démontre l’attention de Tesla pour les détails pouvant avoir un impact majeur sur la sécurité des piétons. Ce dispositif est un exemple parfait de la manière dont les technologies peuvent être utilisées pour améliorer la cohabitation entre les véhicules et les usagers vulnérables de la route, marquant un pas en avant vers une mobilité plus sûre et plus respectueuse de l’environnement.