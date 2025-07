Face à la hausse des prix de l’automobile et aux nouvelles habitudes de mobilité, de plus en plus de conducteurs hésitent : faut-il acheter sa Tesla ou la louer ? En 2025, cette question prend une dimension stratégique, car les offres de leasing s’adaptent désormais à tous les profils, y compris les amateurs de véhicules haut de gamme électriques.

Tesla, une voiture à part

Que ce soit pour une Model 3, une Model Y ou même une Model S, Tesla n’est pas une voiture comme les autres. C’est une technologie roulante, un objet de désir, et parfois même une déclaration d’indépendance énergétique. Mais ça a un coût. En 2025, le prix d’entrée reste élevé — autour de 42 000 € pour les modèles de base, jusqu’à plus de 60 000 € pour les versions plus musclées.

Alors, quand on se lance, mieux vaut y voir clair : est-ce plus intéressant de posséder sa Tesla ou de la louer sur quelques années ?

Leasing : le confort sans les contraintes

C’est l’option qui séduit de plus en plus. Avec une Location Longue Durée (LLD) ou une Location avec Option d’Achat (LOA), on roule en Tesla neuve sans y laisser toutes ses économies. Les loyers tournent souvent entre 450 € et 750 € par mois, et l’entretien est souvent inclus. Résultat : pas de surprise, pas de grosse dépense d’un coup, et surtout, pas besoin de se casser la tête à la revente.

C’est aussi une formule parfaite si vous aimez changer régulièrement de voiture ou suivre de près les évolutions technologiques. Parce qu’une Tesla de 2025 n’a déjà plus tout à fait les mêmes fonctionnalités qu’une de 2022…

En revanche, attention aux détails : kilométrage limité, frais à la restitution, et moindre liberté d’utilisation. Ceux qui aiment personnaliser leur voiture ou partir en road trip à l’improviste pourraient s’y sentir un peu à l’étroit.

Des formes d’achat plus accessibles qu’avant

Acheter une voiture neuve n’a plus rien à voir avec ce que c’était il y a quelques années. Les formules ont évolué pour s’adapter aux attentes des conducteurs : financement modulable, accompagnement à la reprise, démarches simplifiées. Par exemple, il est possible d’acheter une voiture neuve avec BYmyCAR via des parcours totalement en ligne et avec des offres adaptées aux véhicules électriques comme Tesla.

Ce type de solution permet de concilier propriété et souplesse, en particulier pour celles et ceux qui veulent investir sur le long terme sans immobiliser tout leur budget d’un coup. Un bon compromis pour garder la main sur son véhicule, tout en profitant d’un accompagnement professionnel.

L’argument fiscal qui change tout

Si vous êtes indépendant, dirigeant ou que vous utilisez votre Tesla à titre professionnel, la donne change. En 2025, le leasing d’un véhicule électrique donne droit à un abattement de 50 % sur les cotisations sociales. Autrement dit, la LLD est fiscalement plus avantageuse pour les pros. De quoi peser lourd dans la balance.

Pour les particuliers, les aides à l’achat comme le bonus écologique restent disponibles, que ce soit pour un achat ou une location. Elles sont même souvent intégrées directement dans les offres de leasing, ce qui allège les mensualités dès le départ.

Leasing ou achat : une question d’usage plus que de budget

Il n’y a pas de réponse universelle. Tout dépend de votre façon de rouler, de votre projet et de votre budget.

Vous roulez beaucoup (plus de 20 000 km/an), vous comptez garder votre Tesla longtemps ? L’achat est sûrement plus rentable.

L’achat est sûrement plus rentable. Vous changez souvent de voiture, vous roulez en ville, vous voulez la tranquillité ? Le leasing coche toutes les cases.

Le leasing coche toutes les cases. Vous êtes pro ou indépendant ? Regardez bien les avantages fiscaux du leasing, ils peuvent faire une vraie différence.

À budget équivalent, le leasing peut coûter jusqu’à 36 % moins cher sur 5 ans, mais uniquement si vous restez dans les clous (kilométrage, état, durée du contrat…).

Et le marché de l’occasion ?

Les Tesla conservent une belle valeur à la revente, surtout les Model 3 et Model Y bien entretenues. Cela rassure ceux qui achètent. Mais l’occasion se met aussi au leasing. Certaines LOA proposent des Tesla d’occasion dès 400 €/mois, parfait pour tester l’expérience Tesla sans s’engager sur un modèle neuf.

Alors, vous êtes plutôt team propriétaire ou team liberté locative ?