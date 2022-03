Incroyable! Il recharge sa Tesla avec une KIA EV6!

Un internaute a partagé sur Twitter une possibilité méconnue du grand public… Et oui, vous pouvez recharger votre Tesla avec une Kia EV6 en les branchant l’une à l’autre. Pratique, non ? En cas de batterie faible, c’est en tout cas idéal.

Focus Kia EV6

Kia a choisi de proposer l’EV6 avec un ou deux moteurs électriques. Monomoteur, la voiture sera alors une propulsion équipée d’un moteur électrique de 229 ch. Quant à elle, la batterie est de 77,4 kWh (contre 72,6 kWh maximum pour la Hyundai).

L’autonomie WLTP atteint jusqu’à 528 km. C’est la première fois qu’une Kia électrique dépasse la barre des 500 km homologués en cycle mixte. Son modèle le mieux disant en la matière étant pour l’instant le Kia e-Niro, avec 455 km.

Temps de recharge

Sur une prise standard, à domicile (2,3 kW), une charge complète peut demander jusqu’à 34 heures pour la grosse batterie et 25 heures pour la petite. Mais cette situation ne surviendra jamais ou presque. D’abord parce qu’un conducteur averti ne mettra jamais ses batteries totalement à plat. Mais aussi parce que le concessionnaire vous proposera une box de recharge (jusqu’à 7,4 kW) avec une carte « KiaCharge ». Elle permet d’accéder à plusieurs réseaux de recharge rapide (Total EV Charge, Ionity…).

Par ailleurs, l’EV6 est dotée d’un système de recharge 800 V (contre 400 V habituellement) qui permet de réduire les temps de ravitaillement. Sur une aire d’autoroute, à l’aide d’un chargeur haute puissance, il est possible de retrouver 100 km d’autonomie en seulement 4 min 30, voire de passer de 10 à 80 % de batterie en 18 minutes.

Kia annonce que l’EV6 est capable d’encaisser une puissance de charge de 239 kW en crête et de 180 kW en moyenne… avant de ralentir une fois arrivée à 80 % pour préserver la pérennité des batteries. Aujourd’hui, seuls Ionity et Total sont en mesure de déployer de telles puissances, avec des installations fortes de 350 kW. Mais les réseaux – et les enseignes – vont continuer de s’étendre au cours des prochains mois.

Pour découvrir comment recharger efficacement voter Tesla Model 3, c’est ici !