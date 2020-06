La Norvège est connue pour être l’Eldorado du véhicule électrique en raison des incentives gouvernementales qui rendent dans certains cas les véhicules électriques plus intéressants financièrement que les véhicules thermiques. Tesla a régné pendant longtemps en maître sur ce marché mais la marque californienne a pour un temps cédé la place de Numéro 1 à Audi avec son E-Quattro.

Allemagne, le nouvel Eldorado?

Il semblerait que le nouvel Eldorado pour Tesla soit devenu l’Allemagne.

En effet, avec des investissements massifs de la part du constructeur, matérialisés concrètement par la construction de la gigafactory, sur les terres des constructeurs Mercedes, BMW et VW.

Ajoutons à cela des mesures gouvernementales pertinentes en faveur d’un développement rapide des infrastructures de rechargement et le Tesla Model Y, qui se profile à l’horizon. l’allemagne est-elle le futur Eldorado pour Tesla? C’est une petite étude comparative que nous avons conduit avec les chiffres EAFO de Mars 2020.

En Norvège: Tesla cède sa place à Audi

En Mars 2020, l’Audi E-Tron Quattro est numéro 1 des ventes sur un marché très spécifique pour le véhicule électrique. En effet, les incitations gouvernementales sont nombreuses avec, par exemple : une exonération de TVA, une exonération sur les droits de douane à l’importation et le droit à rouler dans les voies de bus pour ne citer qu’une sélection d’avantages.

Immatriculations pour le mois de Mars 2020 en Norvège

L’Allemagne: Investissement et succès commercial pour Tesla

La gigafactory Allemande, un temps ralenti est désormais en pleine construction et devrait être livré fin 2021. Une fois terminée, cette gigafactory approvisionnera l’Europe et répondra à la demande Européenne en Tesla Model Y. À l’heure actuelle et grâce aux vidéos de Tesla Grûhnde Kid nous pouvons voir que le béton est en train d’être posé depuis début Juin. La construction a donc très concrètement démarré pour les anglophones qui peuvent saisir la pointe d’humour 😉

Point sur les nouvelles aides gouvernementales en Allemagne

Baisse de la TVA qui passe de 19 à 16%

Doublement de la prime à l’achat d’un véhicule électrique: Initialement à 3000 €, elle sera désormais de 6000 €

Subvention de 3000€ offerte par les constructeurs

Ces deux mesures permettent donc de proposer un rabais de 9000€ sur le tarif d’un véhicule électrique.

Toutefois, pour profiter de ces incentives, le véhicule électrique en question ne devra pas dépasser 40000 €.

Là aussi et comme en France, ces aides sont en faveur des constructeurs domestiques comme par exemple Volkswagen qui proposera sa VW ID.3 dès 30000 €. Ces aides malgré ces limitations profitent bien évidemment à Tesla puisqu’elles contribuent à éveiller un plus grand public au véhicule électrique. Nous verrons donc si la tendance se confirme en Allemagne.