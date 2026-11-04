Sur un vol Air Tahiti Nui, une journée de Wi-Fi illimité coûte aujourd’hui 98 dollars. Avec Starlink, ce sera gratuit. La compagnie de Polynésie française a annoncé ce mardi 3 novembre un accord avec SpaceX pour équiper de Starlink toute sa flotte de Boeing 787-9, ceux qui relient Papeete à Paris, et promet une connexion haut débit offerte dans toutes les classes.
Ce qu’écrit Air Tahiti Nui, le 3 novembre 2026 sur X
« Air Tahiti Nui et SpaceX ont signé un accord pour équiper toute notre flotte de Boeing 787-9 de Starlink Wi-Fi. »
« Nous avons hâte d’offrir à nos passagers une connexion haut débit gratuite, dans toutes les classes, à bord de nos Tahitian Dreamliner. »
Textes publiés en anglais, traduction Tesla Mag. Annonce et précision sur la gratuité.
Starlink a confirmé de son côté : passagers et équipage pourront se connecter « de la porte d’embarquement à la porte d’arrivée ». Le terme employé par les deux sociétés est « bientôt ».
Ce que les passagers paient aujourd’hui
Air Tahiti Nui propose déjà du Wi-Fi à bord, mais payant, au volume ou à la durée. Voici les forfaits affichés sur son site :
|Forfait
|Données
|Prix
|IA ORA (24 h)
|20 Mo
|8 $
|MAEVA (24 h)
|50 Mo
|18 $
|MANAVA (24 h)
|100 Mo
|28 $
|AITO (24 h)
|Illimité
|98 $
|NUI (au volume)
|200 Mo
|38 $
|AITO (au volume)
|400 Mo
|58 $
À 8 dollars les 20 Mo, on lit ses mails, guère plus. Sur un long-courrier entre Papeete et Paris, la différence se compte en heures de connexion utilisable. C’est ce que Starlink a changé chez les compagnies qui l’ont adopté : un débit qui permet la vidéo et un accès offert, comme chez Southwest Airlines. easyJet, qui n’a jamais eu de Wi-Fi, a choisi Starlink le 26 octobre pour ses Airbus à partir de 2027.
Les avions concernés
- Toute la flotte de Boeing 787-9. Air Tahiti Nui les appelle « Tahitian Dreamliner ». Son site les présente avec 294 sièges répartis en trois classes.
- Les lignes. Depuis Tahiti, la compagnie dessert en direct Paris, Los Angeles, Auckland, Sydney et Tokyo, selon son site.
- Toutes les classes. La gratuité vaut pour tous les passagers, pas seulement en classe affaires, d’après la compagnie.
Ce qui n’est pas encore annoncé
- La date. Les posts d’Air Tahiti Nui et de Starlink disent « bientôt », sans date. Plusieurs sites spécialisés évoquent 2027 ; nous ne l’avons pas lu dans une publication de la compagnie.
- Le nombre d’avions et le rythme d’équipement. Non précisés.
- Le débit et les conditions (inscription, limite de données, streaming) : non précisés.
- Les vols en partage de code. Le Wi-Fi actuel ne s’applique pas aux vols opérés par d’autres compagnies ; rien n’indique que ce sera différent.
Starlink, le réseau de satellites de SpaceX, est aussi celui que l’on peut emporter dans sa voiture : nous avons expliqué comment alimenter un Starlink Mini dans une Tesla. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.
Sources : posts d’Air Tahiti Nui du 3 novembre 2026 à 20 h 06 et 21 h 30, heure de Paris (x.com/AirTahitiNui) ; post de Starlink du 3 novembre ; pages « Our optional services and fees » et « The spirit of Air Tahiti Nui » du site airtahitinui.com, lues le 4 novembre vers 12 h 45. Photo : DiscoA340, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), recadrée.
Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA