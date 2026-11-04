Sur un vol Air Tahiti Nui, une journée de Wi-Fi illimité coûte aujourd’hui 98 dollars. Avec Starlink, ce sera gratuit. La compagnie de Polynésie française a annoncé ce mardi 3 novembre un accord avec SpaceX pour équiper de Starlink toute sa flotte de Boeing 787-9, ceux qui relient Papeete à Paris, et promet une connexion haut débit offerte dans toutes les classes.

Ce qu’écrit Air Tahiti Nui, le 3 novembre 2026 sur X « Air Tahiti Nui et SpaceX ont signé un accord pour équiper toute notre flotte de Boeing 787-9 de Starlink Wi-Fi. » « Nous avons hâte d’offrir à nos passagers une connexion haut débit gratuite, dans toutes les classes, à bord de nos Tahitian Dreamliner. » Textes publiés en anglais, traduction Tesla Mag. Annonce et précision sur la gratuité.

Starlink a confirmé de son côté : passagers et équipage pourront se connecter « de la porte d’embarquement à la porte d’arrivée ». Le terme employé par les deux sociétés est « bientôt ».

Ce que les passagers paient aujourd’hui

Air Tahiti Nui propose déjà du Wi-Fi à bord, mais payant, au volume ou à la durée. Voici les forfaits affichés sur son site :

Forfait Données Prix IA ORA (24 h) 20 Mo 8 $ MAEVA (24 h) 50 Mo 18 $ MANAVA (24 h) 100 Mo 28 $ AITO (24 h) Illimité 98 $ NUI (au volume) 200 Mo 38 $ AITO (au volume) 400 Mo 58 $ Forfaits Wi-Fi affichés par Air Tahiti Nui sur son site, en dollars américains, relevés le 4 novembre 2026.

À 8 dollars les 20 Mo, on lit ses mails, guère plus. Sur un long-courrier entre Papeete et Paris, la différence se compte en heures de connexion utilisable. C’est ce que Starlink a changé chez les compagnies qui l’ont adopté : un débit qui permet la vidéo et un accès offert, comme chez Southwest Airlines. easyJet, qui n’a jamais eu de Wi-Fi, a choisi Starlink le 26 octobre pour ses Airbus à partir de 2027.

Les avions concernés

Toute la flotte de Boeing 787-9. Air Tahiti Nui les appelle « Tahitian Dreamliner ». Son site les présente avec 294 sièges répartis en trois classes.

Air Tahiti Nui les appelle « Tahitian Dreamliner ». Son site les présente avec 294 sièges répartis en trois classes. Les lignes. Depuis Tahiti, la compagnie dessert en direct Paris, Los Angeles, Auckland, Sydney et Tokyo, selon son site.

Depuis Tahiti, la compagnie dessert en direct Paris, Los Angeles, Auckland, Sydney et Tokyo, selon son site. Toutes les classes. La gratuité vaut pour tous les passagers, pas seulement en classe affaires, d’après la compagnie.

Ce qui n’est pas encore annoncé

La date. Les posts d’Air Tahiti Nui et de Starlink disent « bientôt », sans date. Plusieurs sites spécialisés évoquent 2027 ; nous ne l’avons pas lu dans une publication de la compagnie.

Les posts d’Air Tahiti Nui et de Starlink disent « bientôt », sans date. Plusieurs sites spécialisés évoquent 2027 ; nous ne l’avons pas lu dans une publication de la compagnie. Le nombre d’avions et le rythme d’équipement. Non précisés.

Non précisés. Le débit et les conditions (inscription, limite de données, streaming) : non précisés.

(inscription, limite de données, streaming) : non précisés. Les vols en partage de code. Le Wi-Fi actuel ne s’applique pas aux vols opérés par d’autres compagnies ; rien n’indique que ce sera différent.

Starlink, le réseau de satellites de SpaceX, est aussi celui que l’on peut emporter dans sa voiture : nous avons expliqué comment alimenter un Starlink Mini dans une Tesla. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Sources : posts d’Air Tahiti Nui du 3 novembre 2026 à 20 h 06 et 21 h 30, heure de Paris (x.com/AirTahitiNui) ; post de Starlink du 3 novembre ; pages « Our optional services and fees » et « The spirit of Air Tahiti Nui » du site airtahitinui.com, lues le 4 novembre vers 12 h 45. Photo : DiscoA340, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), recadrée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA