Tesla a officialisé en juillet l’intégration d’une antenne Starlink V5 dans le Cybercab. Pour une Model 3 ou une Model Y, il faut encore passer par le Starlink Mini, l’antenne compacte de SpaceX qu’on emporte en road trip ou au camping. Sur le papier, il suffit de la brancher sur la voiture. En pratique, le port qui vient à l’esprit en premier, l’USB-C, ne fonctionne pas.

L’USB-C de votre Tesla ne suffit pas

Starlink l’écrit clairement dans son centre d’aide : pour alimenter le Mini en USB-C, il faut une source USB Power Delivery d’au moins 100 W (20 V, 5 A), et l’antenne « ne fonctionnera pas avec des puissances USB PD de 65 W ou moins ».

Les ports USB-C d’une Model 3 ou d’une Model Y servent à recharger des téléphones et des tablettes. Dans ses manuels du propriétaire, Tesla n’en présente aucun comme une source de 100 W. Brancher le Mini directement dessus, c’est prendre le risque d’une antenne qui ne fonctionne pas.

La prise basse tension de la console, la solution intégrée

Le Starlink Mini accepte aussi le courant continu, de 12 à 48 V pour 60 W, selon Starlink. Or la Model 3 comme la Model Y disposent d’une prise de courant basse tension dans le compartiment avant de la console centrale. La Model Y en ajoute une sur le côté gauche du coffre. D’après les manuels, cette prise alimente des accessoires qui demandent jusqu’à 12 A en continu, avec des pics à 16 A. Sous 12 V, cela représente au moins 144 W en continu (calcul Tesla Mag), largement de quoi alimenter le Mini.

Il faut pour cela un câble qui relie cette prise au connecteur d’alimentation du Mini. Une réserve, que Tesla écrit noir sur blanc : la marque « déconseille de brancher des accessoires autres que Tesla, y compris des convertisseurs » sur cette prise, à cause des interférences possibles avec l’électronique du véhicule. Si un voyant, un message d’alerte ou une chaleur anormale apparaît, le manuel demande de débrancher l’accessoire immédiatement.

La batterie externe, pour installer l’antenne à l’écart

Starlink prévoit une autre option : une batterie externe capable de fournir 100 W en USB-C. Elle permet de poser l’antenne loin de la voiture, sur une table de camping ou au bord d’un lac, sans rien brancher sur le véhicule. C’est aussi la solution qui évite la réserve de Tesla sur sa prise basse tension. Nos sélections d’accessoires pour un road trip et de gadgets pour dormir dans sa Tesla complètent l’équipement.

Ce que l’antenne coûte en autonomie

Starlink annonce une consommation moyenne de 20 à 40 W pour le Mini, et de 15 W en veille. Sur une nuit de huit heures, cela représente 0,16 à 0,32 kWh. Rapportée à la consommation WLTP que Tesla affiche pour le Model Y, 14,0 kWh aux 100 km, l’antenne coûte entre 1,1 et 2,3 km d’autonomie par nuit. Laissée allumée 24 heures, entre 3,4 et 6,9 km (calculs Tesla Mag).

L’antenne pèse donc peu. Pour que les prises restent alimentées, la voiture doit rester éveillée, ce que fait le mode Camping, qui maintient la climatisation et l’électronique en marche. Cette consommation-là s’ajoute à celle de l’antenne, et Tesla ne la chiffre pas dans ses manuels.

Si vous quittez la voiture en laissant l’antenne branchée, le manuel de la Model Y décrit une option prévue pour cela : Contrôles, puis Recharge, puis « Maintenir l’alimentation des accessoires allumée ». Elle n’est pas disponible en mode Faible puissance et augmente la consommation du véhicule.

Où poser l’antenne

Comme toute antenne Starlink, le Mini a besoin d’une vue dégagée sur le ciel. Il s’installe donc à l’extérieur de la voiture. Pour s’en servir en déplacement, Starlink propose ses forfaits Roam ; notre guide de Starlink en France détaille les offres.

En résumé, pour une Model 3 ou une Model Y : la prise basse tension de la console ou une batterie de 100 W, mais jamais l’USB-C.

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Sources : centre d’aide Starlink (« Comment alimenter mon Starlink Mini ? » et « De quelle puissance nominale USB ai-je besoin pour alimenter mon Starlink Mini ? ») ; manuels du propriétaire Tesla Model 3 et Model Y 2025+, chapitre « Systèmes électroniques de l’habitacle » ; tesla.com, consommation WLTP du Model Y relevée le 23 septembre 2026 ; compte X officiel de Tesla, 20 juillet 2026. Calculs Tesla Mag.