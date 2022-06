Allez et Cie : Un nouvel acteur pour l’installation de panneaux solaires à Montpellier

Chez Tesla Mag, nous souhaitons vous accompagner du mieux possible pour choisir votre équipement afin de passer à l’énergie propre dans les meilleures conditions.

Nous avons travaillé à la sélection des installateurs dans toutes les villes de France, voici la référence des installateurs de panneaux solaires à Montpellier.

Nos critères de sélection :

-Installateurs certifiés

-Bonne expérience dans l’électricité

-Connaissances techniques ainsi qu’une capacité de conseil

Dans cet article, nous vous permettons de mieux comprendre le rôle de cet installateur pour la ville de Montpellier. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec une société présente depuis 90 ans dans la région : la société Allez et Cie, acteur engagé localement pour vous aider. L’entreprise existe depuis 1932.

Interview du responsable d’affaires photovoltaïques Hussein Melhem chez Allez et Cie

SECTEUR D’INTERVENTION

La société installe des bornes de recharge dans le département de l’Hérault ainsi que dans le Gard ainsi que dans les Pyrénées Orientales, en plus de l’installation de panneaux solaires elle propose également des services de terrassement.

L’installation de vos panneaux solaire chez Allez et Cie :

“Un commercial va étudier la demande du client, puis la société intervient directement chez le client pour une étude gratuite pour vérifier la faisabilité du projet. Puis, lorsque l’entreprise reçoit l’autorisation ainsi que le retour de la mairie si besoin ils mettent en place vos panneaux solaires que ce soit pour des particuliers, des professionnels ou même des entreprises.”

LES BONS CONSEILS

L’importance d’installer des panneaux solaires:

En installant des panneaux solaires vous réduisez drastiquement votre facture EDF, vous pouvez ensuite devenir autonome en matière d’énergie et cela vous permet dé réduire vos factures d’électricité. Pour les professionnels comme pour les particuliers, c’est un avantage considérable qui rend votre entreprise ou votre maison plus verte et en accord avec l’écologie. Pour une entreprise cela vous permettra d’augmenter votre revenu.

A vérifier avant votre installation de panneaux solaires :

Au préalable, pour que votre installation de panneaux solaires soit optimale, Allez et Cie vous conseille de vérifier que votre surface de toiture est suffisante pour la pose ainsi que la charpente. Il est aussi essentiel d’avoir un toit bien exposé entre est et sud ouest au soleil, donc évitez l’exposition nord. Puis il faut aussi vérifier l’inclinaison de votre toiture : minimum 20 degrés à 30 degrés pour être sûr que votre projet sera réalisable .

Les puissances proposés :

Allez et Cie propose des panneaux solaires avec 4 puissances : 3kW, 4kW, 5kW et 9kW vérifier que vous avez au moins 15m2 de disponible remplissant les critères précedents au niveau de votre toit pour pouvoir installer les différents panneaux de votre choix.

Combien peut coûter l’installation de panneaux solaires à Montpellier?

Les tarifs :

Ceux qui sont le plus installés sont des panneaux de 3kW : entre 8500 et 10000€ chez un particulier, puis vous avez les 9kW qui vous reviennent à 19000€

Pour les professionnels : le tarif sera compris entre 1 à 1,4 milles euros.

Le détail des coûts :

Cependant même si ces coûts semblent importants ils vous permettent de réduire vos factures d’électricité et pour l’installation de panneaux solaires, des aides à la région sont disponibles selon les communes qui peuvent encourager votre envie d’utiliser de l’énergie solaire. Pour connaître vos aides disponibles, consultez votre mairie.

COMPATIBILITE

Grâce à l’installation de panneaux solaires, le rechargement de votre véhicule peut être assuré et vous pouvez ainsi participer activement à l’utilisation des énergies renouvelables

Pour conclure, Allez et Cie c’est avant tout :

“S’assurer d’un bon suivi de votre projet, de posséder tous les éléments nécessaires pour que votre expérience soit positive et un niveau d’installation sérieux et connu dans le réseau. Hussein Melhem précise : notre entreprise compte sur la pérennité concernant l’installation de panneaux solaires car beaucoup d’entreprises n’y arrivent pas avec le temps et nous comptons notamment sur vous et sur le bouche à oreille.”

