Essai de la Kia EV6 en Bretagne: 6 jours de plaisir pour 42 euros !

Franchement, le tarif est imbattable, en toute objectivité: j’ai fait plus de 1.100 km en Kia EV6, la Voiture de l’Année 2022, de Paris en Bretagne et retour, dont 800 km d’autoroute, pour un total dérisoire de 42 euros de charge (hors abonnement Ionity). Et en dehors d’une borne Total Energies qui ne fonctionnait pas (problème de connexion du câble de recharge), lors de ma première tentative de charge sur l’autoroute, près du Mans, je n’ai eu aucun problème en 6 jours d’utilisation.

Avec en prime un plaisir de tous les instants, que je vais vous détailler, en toute subjectivité, car j’ai adoré cette voiture ! Et je vais tout faire pour en acheter une dans les prochains mois…

Un Design qui scotch pour cette « Belle Auto »

La Kia EV6 ouverte garée devant le numéro 5. Crédits Photo Daniel Ortelli

Quelle belle auto ! J’avais à l’esprit cette phrase de mon père, qui a vendu et réparé des Peugeot toute sa vie, pendant toute mon escapade bretonne, parce que cette Kia EV6 gris métal, deux roues motrices, finition Design, qui m’a été prêtée début juin par Kia France, correspond parfaitement à la définition d’une « belle auto ». D’abord il y a cette ligne à la fois épurée et futuriste, depuis le capot enveloppant jusqu’au hayon arrière impressionnant, sur laquelle les piétons et les autres conducteurs se retournent. Ils sont scotchés, ils regardent, ils admirent.

Un intérieur digne d’un salon

Autre atout maître: le confort de conduite. J’ai pu en juger quand il m’a fallu sortir de Paris, un vendredi de Pentecôte, entre 15h et 17h. Tout était bloqué, bouché, mais je ne me suis jamais énervé, car j’étais dans un salon roulant, avec de la bonne musique sur un excellent système audio et des suspensions me permettant d’encaisser sans sourciller les cassis et dos d’âne de la banlieue parisienne.

Je n’ai pas pris l’A6 pour sortir de Paris, ni l’A10, je me suis faufilé entre les deux, j’ai mis un peu de temps mais la conduite était agréable et le GPS ne s’est jamais énervé quand j’ai choisi de ne pas suivre ses conseils.

Finalement, vers 17h, j’ai pu commencer à accélérer, sur l’autoroute, et je me suis rendu compte que la réserve de puissance était très appréciable, 200 CV je crois, et que le régulateur de vitesse était facile à programmer.

Un appui logiciel qui augmente le confort de conduite

Avec en prime le logiciel qui permet de respecter l’écart avec la voiture de devant, et celui qui vous avertit que vous êtes en train de changer de file, et redresse un peu le volant pour vous remettre dans le droit chemin, c’est un peu comme si on disposait d’un AutoPilot… sauf qu’un autre logiciel vous prévient à chaque fois que vous enlevez vos deux mains du volant.

Exactement comme ma femme, en fait. Tant pis pour l’AutoPilot mais sans être un geek, j’ai quand même bien géré toute cette électronique embarquée, GPS compris, et j’ai trouvé les bornes de recharge dont j’avais besoin, sur la route de la Bretagne.

La recharge sur une borne Ionity

Recharge sur une Borne Ionity, l’indicatif violet en haut de la borne signale que la voiture charge. Crédits Daniel Ortelli.

Dès ma première recharge sur une borne Ionity, le possesseur d’un gros SUV Mercedes 100% électrique, qu’il venait pourtant d’acheter, est venu me « brancher », en toute sympathie: « C’est ma prochaine voiture », m’a-t-il avoué, très sérieusement, alors qu’il terminait tranquillement sa recharge.

Un retraité qui avait l’air parfaitement normal, prêt à rendre sa Mercedes pour repartir en Kia EV6. « Nous avons 20% d’acheteurs de l’EV6 qui arrivent de marques Premium comme Mercedes et BMW », m’a ensuite révélé Xavier Domenech, le responsable des Relations Presse de Kia France, à mon retour à Paris.

C’était une recharge par précaution, pas loin de Rennes, car je n’étais qu’à une centaine de km de ma destination finale et j’avais été très raisonnable, en respectant les limitations de vitesse, et il me restait a priori l’autonomie suffisante pour arriver à bon port.

400 Km d’autonomie au total

En ayant fait au total 400 km avec les batteries pleines, de Paris 15e jusqu’à Pleudihen-sur-Rance, juste en dessous de Saint-Malo. Et je savais qu’une borne publique du Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor m’attendait sur la place de Pleudihen, juste à côté du Crédit Agricole.

Du coup, avec ma carte Kia Charge, j’ai regonflé mes batteries à bloc, dès le lendemain matin, pendant que j’allais assister en famille aux premiers matches de l’EuroPoussins, grand rendez-vous annuel des meilleurs footballeurs de moins de 10 ans, avec 14 clubs étrangers (Juventus, Bayern Munich, etc.)

Galerie Photo

Avantages économiques et fiscaux

Bonus écologique

Jusqu’à 6 000€ et prime à la conversion gouvernementale jusqu’à 2 500€(1). Certaines

collectivités locales complètent ce dispositif par des incitations complémentaires. Renseignezvous auprès de votre région, département, ou comité d’agglomération.

Carte grise: Exonération totale.

Bornes de recharge

Crédit d’impôt de 75% du montant des dépenses consacrées à l’installation d’une borne de

recharge, dans la limite de 300€, pour les propriétaires et locataires dans leur résidence

principale ou secondaire.

Professionnels

TVS Exonération totale et définitive.

Amortissement Plafond d’amortissement déductible maximum de 30 000 €.

Prime Advenir Couverture des coûts de fourniture et d’installation de points de recharge (bornes)

à la hauteur de 30 %.

Amortissement de la batterie

Possibilité d’amortir l’achat de la batterie à condition que le prix des batteries figure

sur vos factures.

Les données sont mises à jour régulièrement et des écarts de valeurs peuvent exister en fonction des accessoires, équipements, ou de la date.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre concessionnaire pour connaître l’exactitude des informations indiquées.