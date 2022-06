Tesla Mag sera présent au congrès Electric-Road

Après Vivatech à Paris, nous continuons la découverte des acteurs des nouvelles mobilités et accentuons notre présence auprès des acteurs locaux. C’est à Bordeaux et à l’occasion du congrès Electric-Road que nous allons poursuivre notre route…

Un congrès historique à Bordeaux

Fondée en 2013 par Jean-Patrick TEYSSAIRE, la marque Electric-Road dont la base line est « construire ensemble la mobilité du futur » se réinvente pour sa 7ème édition et propose Electric-Road Business & Seminar dédié aux professionnels du secteur de la mobilité qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet au Palais des Congrès de Bordeaux.

Electric-Road Business & Seminar est composée d’une partie exposition/stands sur quelques 3 000m² (surface brute) et d’une partie conférences et ateliers. Cette année, seront organisées « les Assises des rues et des routes du futur » avec un cycle de conférences riche et varié qui traitera des thématiques suivantes telles que : la décarbonation de nos modes de transports, les mobilités et les infrastructures du futur ainsi que les nouveaux métiers du secteur qui se créent ou évoluent.

Présence d’E-molility Expert

E-Mobility Expert’S vous conseille dans vos projets de verdissement de flottes et déploiement d’infrastructures de recharge des véhicules électriques en y intégrant l’ensemble des problématiques 🤔 Un groupe d’experts seniors pour vous accompagner :

