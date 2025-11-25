Amazon défie Starlink avec sa nouvelle gamme de terminaux Internet par satellite

Amazon vient de faire une avancée majeure dans le secteur des technologies spatiales en dévoilant sa nouvelle gamme de terminaux Internet par satellite, une tentative audacieuse pour rivaliser avec Starlink, l’initiative bien connue de SpaceX. Cette annonce, qui suscite un vif intérêt dans l’industrie, démontre la volonté d’Amazon de s’imposer sur le marché lucratif de l’Internet spatial.

Les Trois Nouveaux Terminaux d’Amazon

La gamme de produits d’Amazon, baptisée Amazon Leo, comprend trois terminaux distincts : le Nano, le Pro et l’Ultra. Chacun de ces terminaux dispose de caractéristiques spécifiques visant à répondre à différents segments du marché.

Pesant seulement 2,2 livres, il offre une vitesse allant jusqu’à 100 Mbps, parfait pour les utilisateurs en quête de simplicité et de portabilité. Pro (11×11″): Avec une vitesse de connexion pouvant atteindre 400 Mbps et un poids de 5,3 livres, ce terminal est idéal pour un usage domestique ou professionnel nécessitant une connectivité supérieure.

Avec une vitesse de connexion pouvant atteindre 400 Mbps et un poids de 5,3 livres, ce terminal est idéal pour un usage domestique ou professionnel nécessitant une connectivité supérieure. Ultra (20×30″): Pesant 43 livres et capable de fournir une vitesse impressionnante de 1 Gbps, il se destine aux utilisateurs ayant des besoins extrêmes en bande passante, tel que les entreprises ou les foyers à forte consommation de données.

Un Déploiement Courageux Mais Mesuré

Aujourd’hui, sur le front de la mise en orbite de satellites, Amazon demeure loin derrière SpaceX. Avec seulement 150 satellites déployés contre 9 000 pour Starlink, Amazon montre qu’il s’agit encore d’un acteur émergent dans le secteur. Toutefois, la stratégie de l’entreprise semble axée sur la qualité et la capacité d’innovation de ses produits à long terme. Chaque terminal est conçu pour s’adapter aux différentes exigences des clients potentiels, créant ainsi un impact proportionnel à leur utilisation spécifique.

Questions de Tarification et Disponibilité

Bien que les détails concernant le prix et la disponibilité de ces terminaux n’aient pas encore été dévoilés, l’annonce a déjà généré un flot d’anticipations sur les réseaux sociaux et parmi les experts du secteur. Ce silence de l’entreprise pourrait relever d’une stratégie visant à créer un buzz marketing, en augmentant les attentes et donc l’intérêt des consommateurs potentiels.

Une Compétition Stimulante

L’arrivée d’Amazon dans l’espace Internet par satellite représente un tournant dans cette compétition technologique acharnée contre SpaceX. Cela montre non seulement l’ambition implacable d’Amazon de s’imposer dans de nouveaux secteurs, mais aussi attire l’attention sur l’importance croissante de l’Internet par satellite pour les jours à venir.

Avec ces nouveaux équipements, Amazon se positionne non seulement en concurrent potentiel de SpaceX mais également comme un acteur majeur parmi les initiatives visant à démocratiser l’accès à Internet sur notre planète. Les prochains mois seront cruciaux pour observer l’impact concret de cette annonce sur le marché et si Amazon réussira à tenir tête à Starlink.