Amazon Leo : Le Nouveau Défi Satellite d’Amazon face à Starlink

Amazon a récemment dévoilé son tout nouveau projet de télédiffusion par satellite, baptisé Amazon Leo, remplaçant ainsi le nom de longue date Project Kuiper. Depuis déjà sept ans, la société travaille d’arrache-pied à la mise au point de sa propre constellation de satellites. Ce recentrage vers un nom plus commercial s’inscrit dans une stratégie visant à capitaliser sur le potentiel commercial des satellites en orbite basse terrestre, communément appelés LEO (Low Earth Orbit).

Une flotte en croissance continue

Amazon a déjà plus de 150 satellites LEO en orbite, et le nombre est appelé à croître de manière significative. La société a décrit ce projet comme le plus grand ensemble de contrats de lancement de l’histoire et a obtenu l’approbation réglementaire pour plus de 3 200 satellites. L’objectif est de couvrir cinq marchés, dont les États-Unis, d’ici la fin du premier trimestre 2026. Certaines entreprises, telles que jetBlue qui utilisera la technologie pour le WiFi en vol, sont déjà prêtes à embarquer dans cette aventure.

Défi direct à Starlink : Une approche différente

Plutôt que de se concentrer uniquement sur le marché de masse comme le fait Starlink, Amazon décide de cibler un public plus professionnel avec Leo. Cette orientation « entreprise » pourrait être un atout majeur pour Amazon, surtout dans les secteurs où la fiabilité et la garantie de service priment sur le nombre brut d’abonnés. Amazon Leo s’intègre parfaitement dans des services tels que AWS, les services cloud, les applications gouvernementales ainsi que l’aviation, offrant ainsi des intégrations plus profondes.

Concurrence féroce avec Starlink

Alors que Starlink continue son expansion agressive, avec des milliers de satellites déjà lancés et plus de 8 millions de clients actifs, l’arrivée de Leo est stratégique. SpaceX, l’opérateur de Starlink, a établi des partenariats mondiaux remarquables pour l’aviation et les communications en situation de crise.

Néanmoins, Amazon n’a pas encore précisé une date de lancement ferme pour son service Leo, précisant qu’elle débutera « une fois que nous aurons renforcé la couverture et la capacité du réseau ». Ce pas de géant représente pour Amazon un défi mais également une opportunité unique de s’imposer comme un pionnier dans le domaine des communications mondiales par satellite.