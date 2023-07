Nouvelle concession pour Bac en Arabie saoudite !

Une expansion stratégique pour BAC

Briggs Automotive Company (BAC), le fabricant britannique de voitures de sport, poursuit résolument son ambitieux plan d’expansion mondiale. Après avoir récemment annoncé l’ouverture de trois nouvelles concessions aux États-Unis et de deux nouvelles concessions en Asie, BAC annonce aujourd’hui une expansion majeure au Moyen-Orient avec l’ouverture d’une nouvelle concession en Arabie saoudite. Cette expansion dans un marché stratégique marque une étape importante dans le développement international de BAC, qui ne disposait pas jusqu’à présent d’une présence de vente au détail dans le pays.

Cette décision fait suite au succès de la Mono R lors de son impressionnante apparition dynamique au Grand Prix d’Arabie saoudite en mars 2023, à Jeddah. La Mono R, une voiture monoplace de haute performance, a marqué les esprits lors de démonstrations sur le circuit de Jeddah Corniche, impressionnant les spectateurs et les passionnés de sport automobile par ses performances exceptionnelles et sa conduite impeccable. Ce succès a renforcé la demande pour la gamme Mono en Arabie saoudite et dans toute la région du Moyen-Orient.

La nouvelle concession BAC Saudi Arabia sera exploitée en partenariat avec Veloce Life, une entreprise qui joue un rôle central dans la scène automobile du pays, rassemblant des collectionneurs, des conducteurs et des passionnés de voitures parmi les plus rares et les plus exclusives de la planète. La concession BAC opérera à partir de hubs régionaux situés dans les villes emblématiques de Riyad et Jeddah, offrant ainsi une présence stratégique dans les deux principales régions automobiles du pays. De plus, la gamme Mono sera présentée lors de grands événements de l’industrie automobile tout au long de l’année. Les clients potentiels auront la possibilité de découvrir la première Mono livrée en Arabie saoudite, une superbe Mono R en carbone fumé visible, qui sera disponible immédiatement. Les livraisons aux clients commenceront plus tard cette année.

Une passion partagée pour l’excellence automobile

Ian Briggs, cofondateur et directeur du design de BAC, exprime sa satisfaction face à cette nouvelle étape : « Je suis ravi d’annoncer l’ouverture de notre première concession en Arabie saoudite. Il existe très peu d’endroits dans le monde qui peuvent rivaliser avec l’enthousiasme et la passion de l’Arabie saoudite pour les créations automobiles sur mesure, hautes performances et uniques comme la gamme Mono. Cela a été confirmé plus tôt cette année lorsque nous avons reçu une réponse remarquable aux performances dynamiques de la Mono R lors du Grand Prix de Jeddah. Le fait que nous développons maintenant la communauté BAC au Moyen-Orient est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de croissance stratégique. »

Faisal Binladen, fondateur de Veloce Life, est également enthousiasmé par ce partenariat : « Je suis très excité de m’associer à BAC pour lancer la gamme incroyable de la Mono en Arabie saoudite. La nature axée sur le conducteur de la Mono, qui est rare de nos jours dans le secteur automobile, a suscité beaucoup d’attention en Arabie saoudite et dans toute la région du Moyen-Orient. Lors du Grand Prix de Jeddah plus tôt cette année, j’ai vu de mes propres yeux comment la Mono R suscite une excitation pure ; lorsque les gens posent les yeux sur une Mono pour la première fois, leur visage s’illumine littéralement. Je suis impatient de fusionner l’attrait unique de la marque BAC avec l’essence même de la culture automobile saoudienne. »

Une expérience de conduite unique

BAC, basée à Liverpool, est le fabricant de la Mono et de la Mono R, les seules supercars monoplaces légales sur route au monde. Ces véhicules mettent l’accent sur la personne derrière le volant et offrent une expérience de conduite pure et authentique. Grâce à l’utilisation de technologies de pointe et à leur conception axée sur les performances, les Mono et Mono R sont considérées comme des pièces d’équipement sportives ultimes pour les passionnés de conduite. Chaque voiture est conçue et fabriquée selon les spécifications exactes du client, offrant ainsi une expérience d’achat et de personnalisation véritablement sur mesure.

Avec 80% de ses voitures exportées vers plus de 45 pays répartis sur cinq continents, BAC connaît une demande croissante pour la Mono à l’échelle mondiale. Son réseau de concessionnaires haut de gamme aux États-Unis, en Asie et en Europe répond à cette demande croissante pour la propriété et l’entretien de la Mono. La présence mondiale de BAC confirme sa position en tant qu’acteur majeur sur le marché des supercars monoplaces de haute performance.

L’expansion de BAC en Arabie saoudite marque une nouvelle étape dans le développement de la marque et confirme sa capacité à conquérir de nouveaux marchés grâce à son approche unique et à son engagement envers l’excellence automobile.