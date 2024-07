L’acquisition d’une Tesla Model 3 Long Range (M3LR) est une expérience exaltante. Cependant, comme tout véhicule de pointe, il y a des astuces et des conseils que les propriétaires apprennent souvent avec le temps. Voici quelques conseils utiles pour les nouveaux propriétaires de Tesla Model 3, basés sur les retours de la communauté.

Protégez votre investissement

Tapis de sol et protections : Si vous vivez dans une région où il pleut souvent, investir dans des tapis de sol toutes saisons est une excellente idée. Ces tapis protègent efficacement l’intérieur de votre voiture contre la boue et l’humidité.

Film de protection pour peinture (PPF) : La peinture de la Tesla est connue pour être relativement douce. Appliquer un PPF sur l’avant de la voiture peut prévenir les éclats et les rayures, surtout si vous conduisez souvent sur des routes en construction.

Protection d’écran : Un protecteur d’écran pour l’écran tactile central peut éviter les rayures et maintenir une clarté optimale.

2. Utilisation et entretien

Sentry Mode : Désactivez le Sentry Mode dans les zones sûres où il n’est pas nécessaire. Ce mode utilise environ 6 kWh par jour, ce qui peut représenter environ 500 € par an en électricité.

Pneus : Pour un trajet plus confortable, dégonflez légèrement vos pneus à environ 40 psi. Cela peut améliorer la douceur de votre conduite.

Mode Auto pour la climatisation : Utiliser le mode automatique pour la climatisation aide à prévenir la formation de moisissures dans les filtres à air, car le ventilateur continue de fonctionner après votre départ pour éliminer toute condensation.

3. Expérience de conduite

Indicateur de batterie : Passer l’indicateur de la batterie de l’affichage en kilomètres restants au pourcentage peut réduire l’anxiété liée à l’autonomie.

Double commande de la climatisation : Utilisez deux doigts pour scinder le flux d’air de la climatisation. Cela permet de mieux diriger l’air selon vos préférences.

Touches de volume et de vitesse : Faire défiler les commandes de volume ou de vitesse sur le volant compte comme une interaction avec le volant lorsque l’Autopilot vous demande de toucher le volant.

4. Superchargeurs et inquiétudes

Bruits lors de la charge : Ne paniquez pas si vous entendez des bruits forts ou des claquements lorsque votre voiture est branchée à un superchargeur, surtout par temps froid. Cela est courant et normal.

Steam lors de la charge : Par temps froid et humide, il est normal de voir de la vapeur sortir des puits de roue avant lorsque vous utilisez un superchargeur. C’est simplement de la condensation générée par la chaleur, et non de la fumée.

5. Assurance et sécurité

Assurance : Bien que l’assurance Tesla puisse sembler attrayante, de nombreux propriétaires trouvent des offres plus compétitives chez des assureurs spécialistes de l’électrique. Il peut être utile de comparer les prix.

Carte clé : Gardez toujours votre carte clé avec vous. Ne comptez pas uniquement sur l’application mobile, qui peut parfois ne pas fonctionner.

6. Trucs divers

Plaque d’immatriculation avant : Si votre état exige une plaque d’immatriculation avant, utilisez celle fournie par Tesla. Les options sans perçage peuvent endommager le pare-chocs en plastique.

Lave-auto : Mettre la voiture au neutre pour le lave-auto peut être déroutant la première fois. Poussez légèrement le levier de vitesse vers le haut ou vers le bas sans dépasser le seuil de marche avant ou arrière.

Conclusion

Posséder une Tesla Model 3 est une expérience unique qui offre de nombreuses surprises et des moments d’apprentissage. En suivant ces conseils, vous pouvez profiter au maximum de votre véhicule tout en évitant les pièges courants. Bienvenue dans la communauté des propriétaires de Tesla, et profitez de chaque instant au volant de votre M3LR!