Deux jours avant l’arrivée de l’iPhone Duo en magasin, les premières captures de l’application Tesla sur le pliable d’Apple circulent. Sur le grand écran déplié, l’application garde la voiture au centre et ajoute à gauche une colonne de commandes. Ce qu’on y voit, et ce que ça change pour un propriétaire de Tesla.

L’iPhone Duo déplié. Image Apple.

Deux captures, plié et déplié

Les images ont été publiées sur X ce mercredi 21 octobre par l’analyste américain Max Weinbach, qui a déjà l’appareil en main. Elles montrent la même voiture, un Model Y rouge garé et branché, sur les deux écrans de l’iPhone Duo.

Plié : l’application Tesla sur l’écran extérieur de 5,4 pouces. Capture : Max Weinbach, sur X.

Plié, sur l’écran extérieur de 5,4 pouces, l’application ressemble à celle que l’on connaît sur un iPhone classique : la voiture en haut, une rangée de quatre raccourcis (verrouillage, climatisation, recharge, coffre), puis les informations de recharge.

Déplié, sur l’écran de 7,6 pouces, la mise en page change. Une colonne à gauche regroupe l’état de la recharge, la limite de charge, l’intensité en ampères, la caméra en direct du mode Sentinelle et les derniers clips de la dashcam. La voiture occupe le centre, avec des repères pour ouvrir le coffre avant et le coffre arrière directement sur l’image. Les commandes rapides (appel de phares, ventilation, démarrage, ouverture des vitres) passent sous la voiture.

Déplié : la colonne de commandes à gauche, la voiture au centre. Capture : Max Weinbach, sur X.

Le rendu de la voiture évolue aussi : sur l’écran déplié, un halo rouge l’entoure et se reflète sur le sol, sous la voiture.

Ce que ça change au quotidien

Sur un téléphone classique, régler la recharge, vérifier la caméra Sentinelle et ouvrir le coffre demandent de passer d’un écran à l’autre. Déplié, l’iPhone Duo affiche tout sur une seule vue. C’est utile sur une aire de recharge, pour surveiller la session tout en gardant un œil sur la voiture.

Tesla n’a pas communiqué sur cette version de son application. On ignore donc si toutes les fonctions sont déjà adaptées au grand écran, ou si d’autres changements suivront avec une mise à jour.

L’iPhone Duo, premier iPhone pliable

L’iPhone Duo est le premier iPhone pliable d’Apple. Il associe un écran intérieur Super Retina XDR de 7,6 pouces et un écran extérieur de 5,4 pouces, avec la puce A20 Pro. Il est en précommande et sera disponible en France le vendredi 23 octobre, selon la page officielle d’Apple.

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Sources et crédits : captures publiées sur X par Max Weinbach le 21 octobre 2026 ; page iPhone Duo d’Apple France, consultée le 21 octobre 2026.