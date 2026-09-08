XPENG franchit une étape historique : le robot humanoïde IRON entre en phase d’industrialisation

ParTeslam
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Le constructeur chinois XPENG franchit un cap décisif dans l’histoire de la robotique et de l’IA physique. Le groupe a officiellement inauguré sa première ligne de production automatisée dédiée aux robots humanoïdes et a dévoilé la version finale de XPENG IRON. Assemblé sur cette nouvelle ligne, le robot est sorti des ateliers de manière totalement autonome, marquant le passage de la phase de prototype R&D à une fabrication industrielle à grande échelle.

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Une prouesse industrielle : l’expertise automobile appliquée à la robotique

Concevoir un robot est une chose ; l’assembler à la chaîne en est une autre. XPENG est la première entreprise à intégrer les normes de qualité de l’industrie automobile électrique dans la fabrication de robots humanoïdes.

  • Plus de 80 % d’automatisation : La ligne d’assemblage repose sur un système flexible et de haute précision garantissant une qualité constante sur les composants critiques.
  • Échelle et répétabilité : Conçue dès le premier jour pour supporter des montées en charge rapides (ramp-up), cette infrastructure préfigure la production de masse.
  • Vision stratégique : Comme l’a souligné He Xiaopeng, PDG de XPENG, concevoir cette usine à partir d’une feuille blanche pose les jalons d’un nouveau secteur industriel pour la Chine et le monde.

Fiche technique : Que renferme le robot XPENG IRON ?

Conçu comme une plateforme généraliste avancée, IRON combine un design anthropomorphe poussé et des capacités d’apprentissage continu en environnement réel.

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CaractéristiqueSpécifications techniques
Mobilité & Dextérité76 degrés de liberté (DOF) sur le corps, dont 21 DOF par main.
Puissance de calcul3 puces AI Turing délivrant jusqu’à 2 250 TOPS.
Architecture IAModèle de fondation d’IA Physique embarqué (exécutions autonomes en local sans téléopération, faible latence, sécurité accrue des données).
Design & SécuritéStructure en treillis flexible fermée propriétaire (alliance d’esthétique et de sécurité lors des interactions humaines).

Calendrier de déploiement et modèle économique

XPENG prépare le terrain pour une intégration progressive dans la vie quotidienne et industrielle :

  • Fin 2026 : Début de la production en série.
  • Premiers cas d’usage : Déploiement interne au sein des usines, campus et magasins XPENG (IRON y a symboliquement reçu son badge d’employé).
  • 2027 : Commercialisation officielle et premières livraisons en Chine et à l’international.

Sur le plan financier, la robotique constitue le deuxième vecteur de croissance de l’entreprise aux côtés des véhicules électriques. En raison de barrières technologiques élevées, la marge brute par unité devrait dépasser celle des véhicules à énergie nouvelle. Preuve de la confiance des marchés, la filiale robotique de XPENG a bouclé le 24 août une levée de fonds record de 900 millions de dollars, valorisant l’entité à plus de 6,3 milliards de dollars.

Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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