Tesla sans ultrasons : le brevet publié le 19 novembre détaille comment les caméras mesurent les distances au parking

Une demande de brevet Tesla publiée le 19 novembre 2026 décrit l'aide au stationnement par caméras : secteurs de quelques degrés, dégradé de couleurs, bips et filtre de hauteur pour les bordures.

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Depuis que Tesla a retiré les capteurs à ultrasons de ses Model 3 et Model Y, une question revient chez les propriétaires : comment la voiture mesure-t-elle la distance au mur ou au pare-chocs voisin avec ses seules caméras ? Une demande de brevet publiée le 19 novembre 2026 par l’office américain des brevets donne la méthode, étape par étape, jusqu’aux couleurs et aux bips affichés au conducteur.

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Le document

Numéro : US 2026/0367622 A1, publiée le 19 novembre 2026 ;

: US 2026/0367622 A1, publiée le 19 novembre 2026 ; Titre (traduit) : « Génération améliorée d’interface utilisateur pour le stationnement, fondée sur des modèles d’apprentissage automatique d’occupation » ;

(traduit) : « Génération améliorée d’interface utilisateur pour le stationnement, fondée sur des modèles d’apprentissage automatique d’occupation » ; Déposant : Tesla, Inc., Austin (Texas), six inventeurs ;

: Tesla, Inc., Austin (Texas), six inventeurs ; Historique : demande provisoire du 21 juillet 2023, première demande du 18 juillet 2024 devenue le brevet US 12 693 672, et cette suite déposée le 23 juillet 2026.

La revendication principale tient en une formule : un modèle d’apprentissage automatique calcule la proximité des obstacles « en utilisant uniquement les données d’image », puis l’écran affiche la voiture et sa relation avec ces obstacles. Pas de radar, pas d’ultrasons.

Le cœur du système est un « réseau d’occupation ». Il reçoit les images des caméras réparties autour de la voiture (huit dans l’exemple du brevet) et découpe l’espace en secteurs angulaires, de 3, 5 ou 6 degrés selon les exemples donnés. Pour chaque secteur, il produit deux réponses : y a-t-il un objet, et à quelle distance. Un obstacle juste derrière la voiture tombe par exemple dans le secteur de 180 à 185 degrés, 0 degré étant l’avant.

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Les images passent d’abord par un module qui les projette en vue de dessus. Le brevet précise que les sorties obtenues aux instants précédents sont conservées et fusionnées avec l’instant présent, puis recalées en fonction du mouvement de la voiture. C’est ce qui permet, en principe, de garder en mémoire un obstacle que la caméra ne voit plus quand on s’en approche.

Autre détail : les caméras ne sont jamais montées exactement au même angle d’une voiture à l’autre, à cause des tolérances de fabrication. Le brevet prévoit une étape de correction des images, calibrée en roulant grâce aux marquages au sol, et un réseau entraîné en partie avec les données de la flotte.

Ce qui s’affiche à l’écran

La partie la plus parlante pour un conducteur décrit l’interface. Selon les variantes du brevet :

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un contour dessiné entre la voiture et l’obstacle, ou autour de l’obstacle lui-même ;

dessiné entre la voiture et l’obstacle, ou autour de l’obstacle lui-même ; un dégradé de couleurs : plus la partie du contour est proche, plus la teinte est foncée ;

: plus la partie du contour est proche, plus la teinte est foncée ; des bips dont la fréquence ou le volume augmentent à mesure que la distance diminue ;

dont la fréquence ou le volume augmentent à mesure que la distance diminue ; un affichage à l’arrêt ou à basse vitesse (les exemples citent moins de 5 ou 10 miles par heure, soit environ 8 ou 16 km/h), ou à la demande du conducteur, ou dès qu’un obstacle passe sous une distance minimale.

Bordures, rampes et plafonds de parking : le filtre de hauteur

C’est le point le plus pratique du document. Le système peut estimer la hauteur des objets et écarter ceux qui sortent d’une plage donnée, par exemple sous 4 ou 5 centimètres ou au-dessus de 100 ou 125 centimètres. Le brevet cite les rampes, les bordures de trottoir et les plafonds de parking, que la carrosserie ne peut pas toucher en avançant ou en reculant. L’objectif : ne pas alerter pour rien. Une même logique de seuil s’applique aux distances, avec les mêmes ordres de grandeur dans les exemples.

Prudence : ce sont des exemples de mise en œuvre, pas des réglages confirmés sur les voitures vendues en France. Un brevet décrit ce que Tesla protège, pas forcément ce que fait la dernière mise à jour.

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Ce que cela change pour vous

Les revendications du brevet le disent : tout repose sur les images. Des caméras sales, embuées ou couvertes de neige dégradent directement la mesure des distances. Avant une manœuvre serrée, un coup de chiffon sur les caméras latérales, avant et arrière vaut mieux qu’un bip absent. Notre liste des réglages à faire avant les grands froids détaille ce que le manuel prévoit pour les caméras en hiver.

Tesla n’est pas seul sur ce terrain. XPeng a présenté lui aussi un système de stationnement fondé sur la vision seule, et les deux marques s’affrontent plus largement sur la conduite assistée par caméras. Le réseau d’occupation décrit ici appartient au système de conduite autonome de Tesla, celui du FSD, qui avance en Europe : la Finlande est devenue le onzième pays européen à autoriser Tesla Assisted Driving.

Source : office américain des brevets (USPTO), demande US 2026/0367622 A1, Tesla, Inc., publiée le 19 novembre 2026, lue dans son intégralité par Tesla Mag (résumé, description et revendications 1 à 20). Traductions Tesla Mag. Photo : un Tesla Model Y, Damian B Oh, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), plaque du véhicule voisin floutée par Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.