Déclaration d’intérêt : Tesla Mag a été admis dans le programme Claude Startups d’Anthropic le 7 octobre 2026. La rédaction utilise Claude, l’intelligence artificielle d’Anthropic, pour une partie de son travail de veille et de rédaction. Chaque article est relu et validé par le fondateur de Tesla Mag avant publication. Anthropic n’a ni demandé, ni relu cet article.

Anthropic a élargi le 6 octobre 2026 son programme Claude Startups, destiné aux jeunes entreprises qui construisent avec son intelligence artificielle. Tesla Mag en fait partie depuis le lendemain. Un an d’abonnement Claude Team, 1 000 $ de crédits API, jusqu’à 45 000 $ d’offres chez des partenaires : voici ce que le programme donne vraiment, à qui il s’adresse, et ce que l’on accepte en y entrant.

Ce que reçoivent les membres

D’après la page officielle du programme et le courriel d’accueil reçu par Tesla Mag :

un an de Claude Team gratuit , jusqu’à cinq places Premium, pour une entreprise qui n’a pas encore d’abonnement Team ;

, jusqu’à cinq places Premium, pour une entreprise qui n’a pas encore d’abonnement Team ; 1 000 $ de crédits API , pour intégrer Claude dans ses propres outils. Anthropic indique que les entreprises soutenues par un fonds de son réseau de partenaires peuvent demander jusqu’à 100 000 $ de plus ;

, pour intégrer Claude dans ses propres outils. Anthropic indique que les entreprises soutenues par un fonds de son réseau de partenaires peuvent demander jusqu’à 100 000 $ de plus ; jusqu’à 45 000 $ de remises et de crédits dans la « Claude Startup Stack », chez des éditeurs de logiciels qui utilisent Claude, dont Linear, ElevenLabs, Granola et ClickHouse. Anthropic précise que ces offres viennent de sociétés tierces indépendantes ;

dans la « Claude Startup Stack », chez des éditeurs de logiciels qui utilisent Claude, dont Linear, ElevenLabs, Granola et ClickHouse. Anthropic précise que ces offres viennent de sociétés tierces indépendantes ; des permanences en visioconférence avec l’équipe Applied AI d’Anthropic, et l’accès à des événements, hackathons et rencontres entre fondateurs.

Qui peut postuler

Pour postuler, il faut un compte Claude Console, une adresse e-mail professionnelle au nom de domaine du site de l’entreprise, et une courte description de ce que l’on construit. Anthropic examine chaque candidature et sélectionne les membres au fil de l’eau, en tenant compte notamment de l’activité, du financement et de l’usage de Claude.

Les entreprises établies dans certains pays sont exclues, dont la Russie, la Chine, l’Iran et la Biélorussie.

Ce que l’on accepte en entrant

Les conditions du programme, publiées par Anthropic, contiennent quatre points à connaître avant de postuler :

la publicité : sauf interdiction légale, Anthropic peut utiliser le nom et le logo du membre pour le présenter publiquement comme lauréat et client. Le membre s’engage aussi à examiner « de bonne foi » toute demande de citation d’un dirigeant ou d’opération de communication commune ;

: sauf interdiction légale, Anthropic peut utiliser le nom et le logo du membre pour le présenter publiquement comme lauréat et client. Le membre s’engage aussi à examiner « de bonne foi » toute demande de citation d’un dirigeant ou d’opération de communication commune ; le droit applicable : les conditions relèvent du droit californien, avec San Francisco comme seul lieu de litige. Le membre renonce, dans la mesure permise par la loi, à demander des mesures d’urgence en justice ;

: les conditions relèvent du droit californien, avec San Francisco comme seul lieu de litige. Le membre renonce, dans la mesure permise par la loi, à demander des mesures d’urgence en justice ; la responsabilité d’Anthropic est plafonnée à la valeur des avantages reçus, ou à 1 000 $ si ce montant est plus faible ;

est plafonnée à la valeur des avantages reçus, ou à 1 000 $ si ce montant est plus faible ; le programme peut changer à tout moment : Anthropic peut le modifier, le suspendre ou l’arrêter, et l’avenant sur les offres partenaires, en vigueur depuis le 6 octobre 2026, peut être modifié sans préavis.

Les crédits API peuvent aussi avoir des conséquences fiscales : Anthropic laisse à chaque membre le soin de les vérifier dans son pays.

Pourquoi nous en parlons

Beaucoup de nos lecteurs professionnels, installateurs de bornes et de panneaux solaires, gestionnaires de flotte, dirigent de petites entreprises. L’intelligence artificielle peut les aider sur les devis, les dossiers administratifs ou la relation client. Pour une entreprise admise, ce programme est une façon de tester ces outils sans les payer la première année.

La rédaction de Tesla Mag travaille déjà avec Claude. Nous dirons, le moment venu, ce que ce programme change concrètement pour nous, et ce qu’il ne change pas.

Sources : Anthropic, page « Claude Startups » sur claude.com (consultée le 7 octobre 2026) ; « Anthropic Startup Program Official Terms », mise à jour du 22 mai 2025 ; « Claude Startups Program Additional Benefits Addendum », en vigueur depuis le 6 octobre 2026 ; courriel d’admission reçu par Tesla Mag le 7 octobre 2026.