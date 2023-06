AutoFlight dévoile le Prosperity I, son eVTOL révolutionnaire, au Salon aéronautique de Paris 2023

AutoFlight, la société mondiale de haute technologie spécialisée dans les véhicules aériens électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), est ravie d’annoncer sa participation au très attendu Salon aéronautique de Paris 2023, prévu du 19 au 25 juin au Bourget, en France.

Cet événement de renommée mondiale marque la première présence d’AutoFlight et offre une occasion exclusive aux professionnels de l’industrie et aux passionnés de l’aviation d’assister à la première présentation publique de leur avion eVTOL révolutionnaire, le Prosperity I, y compris son design intérieur complet de la cabine.

Un aéronef électrique révolutionnaire

Conçu par le légendaire designer Frank Stephenson, le Prosperity I d’AutoFlight représente l’avant-garde de la technologie de décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL). Cet aéronef innovant, souvent appelé Airtaxi, offre des solutions de mobilité aérienne urbaine sûres, silencieuses et abordables. AutoFlight est l’un des rares fabricants d’eVTOL à avoir maîtrisé la phase de transition complexe du vol vertical au vol horizontal à plusieurs reprises, ouvrant la voie à des systèmes logistiques et de transport de passagers durables, efficaces et fiables.

Le Prosperity I : un bijou de technologie eVTOL

Le Salon aéronautique de Paris 2023 servira de plateforme mondiale pour AutoFlight afin de présenter les capacités et les avancées du Prosperity I. Cet événement très attendu, après une absence de quatre ans, vise à mettre en valeur et à promouvoir les innovations écologiques en matière de mobilité aérienne avancée (AAM). Il offrira une occasion unique de démontrer le leadership d’AutoFlight dans le domaine, après la réalisation réussie du vol eVTOL le plus long au monde en février, avec une distance de 250 km sur une seule charge.

AutoFlight, pionnier mondial de l’eVTOL

Le PDG d’AutoFlight, Tian Yu, exprime son enthousiasme quant à la participation de l’entreprise au Salon aéronautique de Paris, déclarant : « Nous sommes ravis de présenter au monde le Prosperity I lors du Salon aéronautique de Paris 2023 et de mettre en valeur les progrès remarquables que nous avons réalisés dans le domaine du décollage et atterrissage verticaux électriques. Nous constatons un fort intérêt des opérateurs de vols eVTOL tant pour les versions cargo que pour les versions passagers de l’aéronef. Cet événement nous permettra de partager notre vision d’une mobilité aérienne urbaine sûre, efficace et durable avec un public mondial. »

La vision d’AutoFlight pour la mobilité urbaine

AutoFlight a une vision audacieuse pour l’avenir de la mobilité urbaine. Grâce à leur expertise en eVTOL et à leur engagement en faveur de solutions de transport durable, ils s’efforcent de transformer la façon dont nous nous déplaçons dans les villes. Avec le Prosperity I, ils ouvrent de nouvelles possibilités en matière de transport aérien urbain, offrant des solutions sûres, efficaces et respectueuses de l’environnement.

En investissant dans des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, la connectivité 5G et les matériaux innovants, AutoFlight repousse les limites de l’aéronautique électrique. Leur expertise en matière de décollage et d’atterrissage verticaux, ainsi que leurs avancées dans la transition du vol vertical au vol horizontal, ouvrent la voie à des systèmes de transport de passagers et de logistique fiables et durables.

L’objectif d’AutoFlight est de rendre la mobilité aérienne urbaine accessible à tous. En proposant des solutions abordables, silencieuses et respectueuses de l’environnement, ils contribuent à réduire la congestion routière et les émissions de carbone, améliorant ainsi la qualité de vie dans nos villes. Que ce soit pour des déplacements quotidiens, des urgences médicales ou des livraisons de marchandises, AutoFlight envisage un avenir où les déplacements en ville se font de manière fluide et efficiente grâce à l’aviation électrique.