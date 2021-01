- Communauté -

“Utilisez Signal”, en un tweet, Elon Musk est parvenu à faire plier Facebook sur sa nouvelle politique de ciblage avec Whatsapp. Nous vous proposons d’en savoir plus sur cette application indépendante désormais utilisée de plus en plus.

Née en 2018, Signal a été téléchargée plus de 32 millions de fois, d’après Sensor Tower. C’est une application gratuite développée par l’entreprise étasunienne Signal Messenger et financée par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif.

Une sécurité maximale :

Signal permet à ses utilisateurs de communiquer (appels vocaux et vidéo, messages texte ou médias) de façon chiffrée et sécurisée dans l’objectif d’assurer un maximum de confidentialité à ses utilisateurs.

Des fonctionnalités classiques :

Son ergonomie et ses fonctionnalités (messages vocaux, d’appels, gifs, envois de fichiers…) ressemblent à s’y méprendre à celles de ses compétiteurs mainstream. Comme sur WhatsApp, Signal propose aussi plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme la confirmation de lecture, et la possibilité de réagir à un message en particulier.

Des nouveautés attendues :

Quelques fonctionnalités supplémentaires devraient aussi améliorer sensiblement l’expérience utilisateur, à commencer par les messages éphémères et la possibilité de flouter automatiquement les visages depuis l’éditeur vidéo.

Une application qui fait la différence :

A la différence des applications mainstream, comme WhatsApp, les conversations y sont entièrement cryptées, et les données des utilisateurs protégées. Signal a donc été conçu pour être le plus sécurisé possible tout en offrant une ergonomie accessible.

Signal est fortement recommandé :

Le lanceur d’alerte américain Edward Snowden, déclare utiliser Signal chaque jour; le chiffrement de bout en bout proposé par cette application est selon lui, le meilleur moyen de contrer les programmes de surveillance massive dont il a révélé l’existence. En 2020, la Commission européenne recommande l’utilisation de Signal à son personnel pour la communication avec les personnes extérieures à l’institution.

