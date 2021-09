Tesla Model 3 : Ajoutez un aileron arrière

En fibre de carbone, cet aileron arrière de voiture de la marque Zhangjn sera tout simplement parfait pour votre Tesla Model 3. Cet accessoire de modification de couvercle de coffre est durable, tout en étant esthétique. Il vous permet de rendre votre voiture plus cool en créant un nouveau look de course emblématique. Améliorez ainsi l’impact visuel et démarquez votre voiture des modèles similaires sur la route !

Au prix de 241,21€, il assure la stabilité de la voiture et améliore les performances. Fabriqué à partir de fibre de carbone légère avec une technologie de pointe et une fabrication élaborée, il est constitué d’un matériau de qualité supérieure, tout simplement. Son installation est on ne peut plus facile : il n’y a pas besoin de percer des trous, ce qui ne crée pas de dommages à la peinture de la voiture.

On vous assure qu’il n’y a aucun manque après l’installation, vous pouvez donc achetez en toute confiance ! Si vous avez des questions sur l’utilisation, veuillez contacter le fournisseur directement, ils résoudront le problème pour vous avec plaisir.

A noter : En raison de la différence entre la lumière et le réglage de l’écran, la couleur de l’article peut être légèrement différente des images. Veuillez permettre une légère différence de taille en raison de différentes mesures manuelles.

Prix: 241,21 € à commander directement sur Amazon