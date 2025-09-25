Bentley réoriente sa stratégie moteur : un retour vers les moteurs à combustion

Le paysage de l’automobile de luxe est en pleine mutation. Bentley, une marque emblématique connue pour son élégance et son luxe, modifie sa stratégie initialement axée exclusivement sur l’électrification. Alors que l’orientation vers les véhicules électriques semblait être la voie à suivre pour l’avenir, Bentley fait un pas en arrière pour redonner la priorité aux moteurs à combustion interne (ICE), tout en gardant l’électrification au cœur de ses objectifs à long terme.

Un pas en arrière ou un réalignement stratégique ?

En vertu de sa stratégie Beyond 100, Bentley avait proclamé son intention de convertir toute sa gamme de modèles à l’entraînement électrique d’ici 2030. Cependant, ce plan ambitieux a subi un ajustement notable. L’année dernière, l’objectif a été repoussé de cinq ans, et récemment, Bentley a révélé qu’il n’y aura plus de date fixe pour l’arrêt des moteurs à combustion.

Le rôle des autres géants de l’industrie

Ce changement de cap chez Bentley n’est pas complètement inattendu, car il s’inscrit dans une tendance plus large parmi les marques de luxe sous la tutelle du groupe VW. Des poids lourds comme Porsche ont annoncé une stratégie similaire, préférant élargir l’intervalle entre la sortie de nouvelles séries de véhicules électriques et conserver les modèles à combustion encore un certain temps. **Porsche**, par exemple, a déjà révélé que son nouveau SUV sept places, prévu initialement comme véhicule électrique, sera finalement lancé avec des moteurs à essence à grand volume et des hybrides rechargeables.

Une demande variable pour les véhicules de luxe électriques

Selon Frank-Steffen Walliser, PDG de Bentley, la motivation principale de ce retour stratégique est la demande fluctuante des clients dans le secteur des véhicules de luxe. « Il y a une baisse de la demande pour les véhicules électriques de luxe, et la demande des clients n’est pas encore assez forte pour soutenir une stratégie entièrement électrique », a-t-il déclaré dans un entretien avec Autocar. Cette observation reflète la complexité actuelle du marché, où certains segments montrent une résistance à l’abandon total des moteurs à combustion.

Une nouvelle échéance pour les véhicules électriques

Malgré la réorientation vers les moteurs à combustion, Bentley maintient l’électrification comme priorité élevée. La marque s’engage toujours à lancer un modèle électrifié chaque année dès 2026, sous forme de véhicules purement électriques ou hybrides rechargeables. Le développement avancé de son premier véhicule électrique, prévu pour l’année prochaine sous la forme d’un SUV urbain, confirme son engagement envers un futur électrique.

Vers une nouvelle ère de conduite mixte

La décision de Bentley permet une réévaluation de l’équilibre entre les différents types de motorisations au sein de sa gamme. Ce réalignement offre à Bentley une marge de manœuvre pour s’adapter aux préférences persistantes de ses clients fidèles pour les moteurs à combustion, en particulier sur des marchés clés comme les États-Unis et le Moyen-Orient.

En conclusion, même si Bentley a modifié son calendrier d’électrification, l’objectif final reste inchangé : évoluer vers un avenir plus durable tout en répondant aux exigences uniques de son secteur de marché.