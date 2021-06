La demande mondiale pour les véhicules Tesla connaît une croissance exceptionnelle en 2021. Notre ami WholeMarsCatalog publie un graphique qui témoigne de ce rythme et nous souhaitons le partager avec vous ! Pour preuve entre Q1 2020 et Q1 2021, c’est une croissance de 50% des livraisons qui sont observées.

Nombre de véhicules Tesla livrés dans le monde entre 2016 et 2021

Livraisons de Tesla à travers le monde depuis 2016 jusqu’à 2021.

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique édité par Statista, les livraisons au premier trimestre 2021 vs le premier trimestre 2020 progressent de plus de 50%. Ce volume représente 30% des livraisons réalisées sur l’ensemble de l’année 2020 sachant qu’historiquement le premier trimestre est faible par rapport aux autres.

Des livraisons organisées sur des sites impressionnants

En France et sur le premier trimestre, les livraisons de Tesla Model 3 ont atteint un niveau historique. Ce qui conforte l’appréciation des chiffres publiés. Nous n’avons pas le détails des livraisons par pays mais il y a fort à penser que le principal des livraisons se concentrent aux US et en chine.

Le constructeur livre ses clients Model 3 sur des sites de plusieurs milliers de m2 en France. Cela témoigne d’une nécessité de gérer un flux important de véhicule en provenance des US. C’est le mois de Juin qui s’annonce particulièrement intense en France car les véhicules arrivent généralement en fin de trimestre.

Des expériences de livraison partagées massivement sur Youtube

Comme vous pouvez le voir sur Youtube, les livraisons sur le site de villepinte sont largement partagées. Il est évident que ce n’est pas commun de voir un constructeur équiper des automobilistes avec un véhicule électrique dans une ambiance qui rappellera à certains les concours d’entrée aux classes supérieures.

Nous vous partageons quelques vidéos pour vous en rendre compte

Dans cette vidéo vous pourrez voir assez précisément le nombre de Tesla Model 3 en attente de son propriétaire.