Bon Plan Accessoire : Le Plateau de Volant BMZX – Pour Transformer Votre Tesla en Salle à Manger/Bureau !

Pour les conducteurs de Tesla Model 3 et Model Y qui utilisent leur voiture comme lieu de pause déjeuner rapide ou comme bureau mobile lors des arrêts de recharge, un plateau de volant est un accessoire qui change la vie.

Le Plateau de Table pour Volant BMZX est conçu pour s’adapter à la plupart des véhicules, y compris votre Tesla. Il offre une surface stable et plane pour manger ou travailler, rendant les sessions de Supercharge bien plus productives et confortables.

⭐ L’Offre Confort : Plateau de Volant BMZX (Bureau/Repas)

Produit Plateau de Table pour Volant BMZX Compatibilité La Plupart des Véhicules (y compris Tesla Model 3 et Model Y) Usage Surface de travail pour ordinateur portable ou Plateau repas Installation S’accroche facilement au volant Note Client (Amazon) 4,3/5 étoiles (sur 102 avis) Prix Actuel 59,99 €

Pourquoi ce plateau est-il un ajout intelligent à votre Tesla ?

La conception simple mais efficace de cet accessoire améliore grandement l’expérience de la conduite et des arrêts prolongés.

1. Confort du Repas et Propreté

Manger dans sa voiture sans faire de miettes ou renverser des boissons est un défi. Ce plateau offre une surface stable pour vos plats à emporter, évitant de tacher les sièges de votre Tesla. Il est facile à nettoyer et se range rapidement.

2. Bureau Mobile Optimisé

Pendant les 20 à 30 minutes de Supercharge, vous pouvez transformer votre siège conducteur en bureau. Le plateau est suffisamment solide pour supporter un ordinateur portable ou une tablette, vous permettant de rattraper vos e-mails ou de finaliser un document.

3. Installation Simple et Rapide

Le plateau se fixe en quelques secondes en l’accrochant simplement au bas du volant (le volant doit être tourné pour que le plateau repose à plat). Il est conçu pour être compact et facile à stocker dans le Frunk ou sous un siège lorsqu’il n’est pas utilisé.

4. Polyvalence Assurée

Bien que spécifiquement mentionné comme compatible avec les accessoires Tesla, sa conception universelle signifie que vous pouvez l’utiliser sur d’autres véhicules (limousines, SUV) si nécessaire.

🛒 Un Petit Prix pour un Grand Service

Pour 59,99 €, vous obtenez un accessoire très bien noté (4,3/5 étoiles) qui maximise l’utilité et le confort de votre habitacle lorsque vous êtes à l’arrêt. C’est l’un des accessoires les plus recommandés par la communauté pour améliorer l’expérience utilisateur des Model 3 et Y.

Ne mangez plus sur vos genoux : commandez votre plateau de volant BMZX dès maintenant !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.