Pourquoi préférer la Tesla Model S à la Tesla Model 3 ?

Ce sont les arguments que les membres du forum Tesla Mag aimeraient vous présenter. En effet, notre communauté est principalement formée d’heureux propriétaires de Tesla Model S et de Tesla Model X. Nous aimons débattre alors comme je reçois de plus en plus de demande de financement pour des Tesla Model 3, il me semble important de rappeler les avantages à préférer la Tesla Model S.

Enjoy!

via GIPHY

Tesla Model S ou Tesla Model 3 ?

Source: Quora

Si vous pouvez vous permettre l’achat d’une Model S

Du point de vue prix, la Model 3 est une affaire beaucoup plus raisonnable. Mais la Model S a ses avantages:

La Model S est plus luxueuse en termes de places assises, de capacité de chargement et de taille d’écran – y compris l’écran traditionnel du “tableau de bord” derrière le volant ; la Model 3 n’a que l’écran central..

Dans de nombreuses configurations, la Model S est considérablement plus rapide que la Model 3, bien qu’une Model 3 performante (61 000 $, 0-60 en 3,3 secondes) puisse fumer une Model S bas de gamme (85 000 $, 0-60 en 4,1 secondes).

Les Model S plus anciennes comme ceux de la plupart de nos membres bénéficient d’un rechargement gratuit aux superchargers alors que le rechargement pour les Model 3 coûte 4 à 5 € pour un rechargement classique, du moins d’après notre expérience (raison de plus pour installer une borne de recharge chez soi). Pour quelqu’un qui fait de fréquents voyages sur la route, une Model S d’occasion avec les Superchargers gratuits pourrait être un meilleur choix qu’une Model 3 neuve.

Les Tesla Model S disposent également d’un toit ouvrant, qui n’a jamais été disponible sur la Model 3 et qui est maintenant, malheureusement à notre avis, également indisponible sur la Model S.

Comme pratiquement toutes les autres voitures neuves en circulation, la Model S est livrée avec un porte-clés. La “clé” de l’application téléphonique de la Model 3 et les “clés de voiturier” de type carte de crédit ne sont pas aussi pratiques en utilisation réelle ; c’est probablement la raison pour laquelle Tesla a fini par proposer des porte-clés de la Model 3 à la vente sur son site Web.

La Model 3 est plus futuriste, plus petite et plus agile, plus proche d’une “voiture de ville” – et surtout, elle peut être achetée pour la moitié du prix d’une Model S. Pour la plupart des acheteurs, la Model 3 est plus logique.

Ce sont tous deux des véhicules exceptionnels. Il vaut mieux les posséder tous les deux dans un monde idéal.