Bon Plan Accessoire Tesla : Le Lot de 2 Étuis Porte-Cartes TUDIA – Sécurité et Style pour Votre Clé !

La carte-clé (Key Card) de votre Tesla (Model 3, Y, S, X, Cybertruck) est essentielle pour déverrouiller et démarrer le véhicule. Cependant, elle est fine et peut facilement glisser ou être égarée.

Ce Lot de 2 étuis porte-cartes TUDIA résout ce problème en offrant une protection robuste, une fente dédiée pour un AirTag (ou autre traqueur), et un mousqueton pratique pour l’accrocher à vos clés ou à votre sac. C’est l’accessoire idéal pour sécuriser et styliser votre clé.

⭐ L’Offre Sécurité : Étuis Porte-Cartes TUDIA avec Fente AirTag (Lot de 2)

Produit Lot de 2 Étuis Porte-Cartes TUDIA pour Tesla Key Card Compatibilité Tesla Model 3, Y, S, X, Cybertruck (Carte-clé) Fonctionnalités Clés Fente dédiée pour AirTag (ou traqueur similaire), Mousqueton, Film de protection résistant Composition du Lot 2 étuis + Mousquetons + Film de protection Note Client (Amazon) 4,3/5 étoiles (sur 51 avis) Prix Actuel 25,99 € (Soit 13,00 € par unité)

Pourquoi ce porte-carte TUDIA est un accessoire indispensable ?

Il combine trois fonctions essentielles pour les utilisateurs de la carte-clé Tesla : protection, suivi et transport pratique.

1. Fente pour AirTag : Ne Perdez Plus Votre Clé

C’est l’atout majeur de cet étui. L’espace intégré est parfaitement dimensionné pour y glisser un Apple AirTag (ou un traqueur Android équivalent). Si vous perdez votre carte-clé, vous pouvez la localiser instantanément via votre smartphone, un filet de sécurité essentiel.

2. Protection Robuste et Film Anti-Rayures

L’étui en coque protège la carte-clé elle-même contre :

Les chocs et la casse.

et la casse. Les rayures qui pourraient endommager la puce NFC.Le lot inclut également un film de protection pour maximiser la durabilité de la carte-clé.

3. Facilité de Transport (Mousqueton)

Le mousqueton intégré permet d’attacher facilement la Key Card à votre trousseau de clés principal, à votre sac à main, ou à un passant de ceinture. Fini les recherches au fond du sac ou du manteau ! De plus, l’étui permet d’utiliser la fonction de déverrouillage sans entrave.

4. Deux Étuis pour le Prix d’un

Le lot inclut deux étuis, ce qui est parfait pour les couples ou pour avoir un étui de rechange. À 25,99 €, cela revient à seulement 13 € par étui ultra-fonctionnel.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Tranquillité

Avec une note de 4,3/5 étoiles, ce porte-carte est un moyen simple et abordable de donner une mise à niveau de sécurité à votre Key Card.

Sécurisez la clé de votre Tesla et ne la perdez plus grâce à la fente AirTag !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.