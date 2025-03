Les casques audio à réduction de bruit active (ANC) sont devenus des compagnons incontournables pour beaucoup d’entre nous, que ce soit pour travailler, voyager ou simplement profiter d’un moment de calme. Parmi les références les plus plébiscitées, le Sony WH-1000XM5 se distingue comme un sérieux prétendant au trône des meilleurs casques sans fil. Après avoir eu l’occasion de le tester pendant plusieurs jours, voici mon retour d’expérience sur ce modèle qui promet excellence sonore et confort optimal.

Première impression : un design repensé

Dès l’ouverture de la boîte, le WH-1000XM5 séduit par son esthétique épurée. Comparé à son prédécesseur, le XM4, Sony a opté pour des lignes plus modernes et minimalistes. Les écouteurs sont plus fins, avec une finition mate qui respire la qualité. Disponible en noir ou en beige argenté, il offre une allure élégante qui ne passe pas inaperçue.

Le casque est livré avec un étui rigide, plus compact que celui du XM4, ce qui est un vrai plus pour les déplacements. En le prenant en main, on sent immédiatement qu’il est léger (250 g), mais robuste. Les matériaux, principalement du plastique recyclé, sont agréables au toucher et donnent une impression de durabilité.

Confort : un plaisir au quotidien

Lorsqu’on pose le WH-1000XM5 sur les oreilles, le confort est instantanément au rendez-vous. Les coussinets en mousse à mémoire de forme, recouverts d’un similicuir doux, épousent parfaitement la tête sans créer de pression excessive. Après plusieurs heures d’utilisation – que ce soit pour écouter de la musique ou suivre une réunion interminable – je n’ai ressenti aucune gêne, même avec des lunettes. L’arceau, bien rembourré, répartit le poids de manière équilibrée.

Un petit bémol toutefois : en cas de forte chaleur, les oreilles peuvent légèrement chauffer après une utilisation prolongée. Rien de rédhibitoire, mais c’est un point à noter pour les sessions estivales.

Qualité sonore : une immersion bluffante

Passons au cœur du sujet : le son. Le WH-1000XM5 est équipé de nouveaux haut-parleurs de 30 mm conçus pour offrir une clarté exceptionnelle. Et le résultat est à la hauteur des attentes. Les basses sont profondes sans être envahissantes, les médiums riches et les aigus précis. Que vous soyez fan de jazz, de hip-hop ou de musique classique, le casque s’adapte à tous les genres avec une signature sonore équilibrée.

L’application Sony Headphones Connect permet de personnaliser l’expérience via un égaliseur, ce qui est idéal pour les audiophiles exigeants. J’ai particulièrement apprécié le mode « 360 Reality Audio », qui donne une sensation d’immersion spatiale sur les morceaux compatibles. Mention spéciale également au codec LDAC, qui assure une transmission audio haute résolution via Bluetooth.

Réduction de bruit : un cocon de silence

Sony est réputé pour son ANC, et le WH-1000XM5 pousse cette technologie encore plus loin. Grâce à deux processeurs dédiés et huit microphones, le casque excelle à bloquer les bruits ambiants. Dans un café bruyant ou dans les transports en commun, les conversations et les ronronnements des moteurs s’effacent presque totalement. La fonction « Adaptive Sound Control » ajuste automatiquement la réduction de bruit en fonction de votre environnement, une option intelligente qui fonctionne à merveille.

Le mode « Ambient Sound » est tout aussi impressionnant. Il laisse passer les sons extérieurs de manière naturelle, parfait pour entendre une annonce dans une gare sans retirer le casque. La détection de voix, qui baisse le volume dès que vous parlez, est un bonus appréciable, bien qu’elle puisse parfois se déclencher par erreur.

Autonomie et fonctionnalités : au top

Avec une autonomie annoncée de 30 heures avec l’ANC activé, le WH-1000XM5 tient ses promesses. Lors de mon test, j’ai pu l’utiliser pendant plusieurs jours sans le recharger. Et lorsqu’il est à court de batterie, une charge rapide de 3 minutes offre 3 heures d’écoute – un vrai sauveteur en cas d’oubli.

Les commandes tactiles sur l’oreillette droite sont intuitives : tapoter pour mettre en pause, glisser pour changer de piste ou ajuster le volume. Elles répondent bien, même si elles demandent un petit temps d’adaptation pour éviter les gestes involontaires.

Verdict : un investissement qui vaut le coup ?

À environ 400 €, le Sony WH-1000XM5 n’est pas donné, mais il justifie son prix par ses performances. Si vous cherchez un casque polyvalent, avec une réduction de bruit exceptionnelle, un son de haute qualité et un confort irréprochable, il est difficile de trouver mieux dans cette gamme. Face à la concurrence, comme le Bose 700 ou l’AirPods Max, il se démarque par son équilibre général et ses nombreuses options personnalisables. Cependant, un point négatif notable est la connectivité multipoint, qui peut parfois être capricieuse : passer d’un appareil à un autre (par exemple, d’un ordinateur à un téléphone) n’est pas toujours fluide et nécessite parfois de relancer la connexion manuellement.

Pour ma part, cette expérience m’a convaincu : malgré ce léger défaut, le WH-1000XM5 est devenu mon compagnon audio favori. Que ce soit pour m’isoler du monde ou me plonger dans mes playlists, il coche presque toutes les cases. Si vous hésitez encore, un essai en magasin pourrait bien vous faire craquer !