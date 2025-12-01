Bon Plan Black Friday Énergie : Le Zendure SolarFlow 800 – L’Énergie Solaire Intelligente qui Complète Votre Tesla !

Vous cherchez à réduire vos factures d’électricité grâce à l’énergie solaire sans vous lancer dans une installation complexe ? En tant que propriétaires de Tesla, l’efficacité énergétique est une priorité. Le kit Zendure SolarFlow 800 est l’accessoire idéal. Il s’agit d’une solution simple et ultra-performante pour le solaire de balcon ou de jardin, et son prix est encore réduit pour le Black Friday !

Ce système se distingue par son Micro-onduleur Hybride Intelligent et son excellent rendement, permettant à l’énergie produite d’alimenter directement votre maison et de compenser la charge de votre véhicule électrique.

⭐ L’Offre Rendement : Zendure SolarFlow 800 (Micro-Onduleur Hybride)

Produit Micro-onduleur Hybride Intelligent Zendure SolarFlow 800 Puissance de Sortie AC Max 800 W (Bidirectionnelle) Capacité Solaire Max 1200 W MPPT Rendement Jusqu’à 96 % Panneau Solaire Inclus Bi-facial 1118 W Note Client (Amazon) 4,2/5 étoiles (sur 137 avis) Prix le plus bas récent ~~265,05 €~~ Prix Black Friday 251,79 €

Pourquoi ce kit SolarFlow est une affaire à ne pas manquer ?

Le SolarFlow 800 est le cerveau d’une installation solaire domestique, optimisant chaque rayon de soleil.

1. Rendement Énergétique de 96 %

Un rendement élevé est crucial. Avec un taux atteignant 96 %, le SolarFlow 800 minimise la perte d’énergie lors de la conversion du courant continu (DC) des panneaux en courant alternatif (AC) utilisable par votre maison. Cela signifie plus d’électricité gratuite consommée !

2. Micro-Onduleur Hybride Intelligent

Ce micro-onduleur est le point fort du kit. Il est capable de gérer :

L’entrée Solaire (MPPT 1200W) : Il trouve le point de puissance maximale pour optimiser la charge des panneaux solaires.

Il trouve le point de puissance maximale pour optimiser la charge des panneaux solaires. La Sortie AC (800W Bidirectionnelle) : Il envoie jusqu’à 800W de puissance directement à vos prises, réduisant instantanément la consommation tirée du réseau, y compris l’énergie nécessaire à la pré-climatisation de votre Tesla ou à la charge de maintien. La fonction bidirectionnelle est essentielle si vous ajoutez ultérieurement une batterie pour le stockage.

3. Panneau Bi-facial Inclus (1118W)

Le panneau inclus est Bi-facial (1118W), ce qui signifie qu’il peut capter la lumière solaire des deux côtés (face avant et réflexion sur la face arrière), augmentant potentiellement la production d’énergie quotidienne.

4. Installation Facile et Design Compact

Ce système est conçu pour être installé facilement par l’utilisateur (Plug and Play), ce qui le rend idéal pour les installations de balcon. Il n’y a pas de câblage complexe ou d’interventions coûteuses nécessaires.

🛒 Un Petit Prix pour l’Indépendance Énergétique

À 251,79 € pendant le Black Friday, vous bénéficiez du prix le plus bas récent (265,05 €) pour acquérir le cerveau de votre future installation solaire. C’est l’étape essentielle et abordable vers l’autoconsommation et la réduction de votre empreinte énergétique.

Commencez votre transition solaire dès aujourd’hui avec cette offre Zendure SolarFlow 800 !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.