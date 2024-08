Jason Lemkin, le PDG d’EchoSign, une entreprise de signature électronique, s’est un jour demandé ce qui arriverait à une Tesla Model S lors d’un accident. Il s’est posé des questions concernant la sécurité de la voiture quand il prit une fois la Tesla de sa femme et fut heurté par une autre voiture. Il dut mettre la voiture en réparation dans un atelier de carrosserie approuvé par Tesla, où il découvrit un entrepôt de Tesla cassées ou en mauvais état, chacune à différentes étapes de réparation.

M. Lemkin a expliqué sur un réseau social que toute entreprise fabriquant des batteries a connu plusieurs incendies incontrôlables au cours de son existence, et a brûlé au moins une usine complètement. Il a donné l’exemple de Sony, dont une usine de production de batteries lithium-ion qui valait plus d’un milliard de dollars a entièrement brûlé. Le problème est que si une batterie prend feu, elle peut enflammer la batterie qui se trouve à ses cotés, et avant que vous ne vous en rendiez compte, l’incendie prend des proportions énormes et toutes les batteries s’enflamment, créant une flamme extrêmement chaude.

M. Lemkin a vite remarqué, et avait fait confirmer par les mécaniciens de carrosserie, que jamais un véhicule électrique Tesla (Roadster ou Model S) n’avait pris feu à la suite d’une collision avec un autre objet.

M. Kinahan, un développeur de logiciels ayant commenté l’article de M. Lemkin, a expliqué que la batterie Tesla ne pourra jamais exploser, peu importe la force qu’on lui applique et le nombre de collisions, car elle n’est pas semblable à d’autres batteries lithium-ion qui s’enflamment parfois dans les ordinateurs portables.

Il a également expliqué que le châssis du Model S est tellement solide qu’il a même cassé la machine de crash test quand il a été testé, ce qui signifie que vous seriez probablement plus en sécurité dans un Model S que dans d’autres voitures.



Le plus grand danger pour toute personne qui s’approche d’une Tesla accidentée est le système électrique à haute tension, et le risque posé si celui-ci est exposé lorsque la voiture est endommagée. M. Kinahan a déclaré que toutes les voitures électriques et hybrides ont un interrupteur sectionneur haute tension que les services d’urgence des garages doivent connaître.

M. Lemkin a pu déterminer que les Tesla Roadsters ont tendance à se désagréger et a affirmé qu’entre 20 et 30% de la voiture pourraient devoir être reconstruits. Il a aussi déclaré que beaucoup de voitures Tesla sont victimes d’accidents par l’arrière. Il suggère que cela peut être dû au système de freinage régénératif « standard » par défaut, qui fait freiner la voiture de manière très agressive.

M. Kinahan prévient que si la batterie d’une Tesla est endommagée, il est impossible de la réparer et il faut la remplacer. La batterie représente une grande partie de la valeur de la voiture, donc le prix de revente d’une Tesla avec une batterie endommagée est susceptible de beaucoup baisser. M. Lemkin avertit aussi que les pièces pour Tesla sont très coûteuses et rares. Il peut donc se passer des mois avant de finir la réparation d’une voiture endommagée.