Bon Plan Black Friday : Le Kit Essentiel 3W de Tapis de Sol pour Tesla Model Y Juniper (2025-2026)

Si le kit complet de 10 pièces était trop volumineux pour vos besoins, 3W propose également une offre plus ciblée pour le Black Friday : le Kit 4 Pièces de Tapis de Sol et de Coffre. C’est la solution idéale pour protéger les zones les plus vulnérables de votre Tesla Model Y.

Ce kit bénéficie de la même qualité de matériau premium que la version intégrale et est déjà prêt pour les modèles de la prochaine génération, y compris la très attendue Model Y « Juniper » 2025-2026.

⭐ L’Offre Ciblée : Tapis de Sol & Coffre 3W Kit 4 Pièces

Produit Kit Tapis de Sol et Coffre 3W (4 Pièces) Compatibilité Tesla Model Y 2025-2026 (Exclut le « Model Y New Standard 2026 ») Matériau Thorex™ Premium (Toutes Saisons, Antidérapant, Imperméable) Note Client (Amazon) 4,8/5 étoiles (sur 149 avis) Prix le plus bas récent ~~159,99 €~~ Prix Black Friday 139,99 € (Prix exclusif Prime)

Pourquoi choisir ce kit 4 pièces 3W ?

Ce kit est l’équilibre parfait entre protection premium et prix abordable, concentrant la qualité 3W là où elle compte le plus.

1. Le Concentré de Protection (4 Pièces)

Ce kit couvre les zones essentielles :

Tapis de Sol (Avant et Arrière) : La protection absolue contre la boue, la neige, le sel et les déversements de boissons.

(Avant et Arrière) : La protection absolue contre la boue, la neige, le sel et les déversements de boissons. Tapis de Coffre Arrière : Protège la principale zone de chargement de l’usure, des rayures et des salissures.

C’est la solution idéale pour ceux qui utilisent rarement le Frunk (coffre avant) ou les compartiments inférieurs et qui veulent se concentrer sur l’intérieur de l’habitacle et le coffre principal.

2. Matériau Thorex™ Premium

Fabriqués en Thorex™ Premium, ces tapis offrent les mêmes avantages haut de gamme que le kit plus grand :

Bords Hauts : Pour retenir les liquides et les débris loin de la moquette.

Pour retenir les liquides et les débris loin de la moquette. Antidérapant : Le matériau et la conception texturée assurent que les tapis restent fermement en place et que vos pieds ne glissent pas.

Le matériau et la conception texturée assurent que les tapis restent fermement en place et que vos pieds ne glissent pas. Durabilité : Résistants à l’usure, ils conservent leur forme et leur intégrité sous toutes les températures.

3. Prêt pour l’Avenir (Juniper 2025-2026)

Comme le kit plus grand, 3W s’engage sur l’ajustement parfait pour la Tesla Model Y Juniper à venir, grâce à leur technologie de scan précis. Assurez-vous simplement que votre futur modèle ne soit pas la version « New Standard 2026 » si elle diffère des dimensions de la Juniper.

🛒 Un Rapport Qualité-Prix Exceptionnel

Avec une note exceptionnelle de 4,8/5 étoiles et un prix Black Friday de 139,99 € (soit 20 € de moins que son prix le plus bas récent, réservé aux membres Prime), ce kit offre une protection premium essentielle sans le coût du kit 10 pièces. C’est un investissement intelligent pour maintenir la valeur et la propreté de votre Model Y.

cette offre Prime exclusive

