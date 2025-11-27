Bon Plan Black Friday : Le Kit GAFAT 4-en-1 pour Maîtriser le Rangement de la Tesla Model Y Juniper (2025/2026)

Le minimalisme des consoles Tesla est élégant, mais il peut vite devenir synonyme de désordre si l’on ne prend pas soin d’organiser les grands espaces de rangement. GAFAT propose un kit d’organisation complet qui transforme les grands « puits » de stockage en compartiments pratiques et accessibles.

Ce kit est particulièrement pertinent car il vise la future Tesla Model Y « Juniper » 2025/2026, garantissant une intégration parfaite dans les nouveaux designs intérieurs.

⭐ L’Offre Organisation Maximale : Kit GAFAT 4 Pièces Console Centrale

Produit Kit Organiseur Console Centrale GAFAT (4 Pièces) Compatibilité Tesla Model Y (Y compris les modèles 2025/2026 « Juniper ») Composition du Kit 2 Organiseurs Flocage + 1 Organiseur TPE + 1 Boîte Cachée Note Client (Amazon) 4,5/5 étoiles (sur 231 avis) Prix Habituel ~~Environ 50,00 €~~ Prix Black Friday 39,99 € (avec 20 % d’économies)

Pourquoi ce kit GAFAT est l’organiseur dont vous avez besoin ?

Ce pack 4-en-1 résout le problème de l’organisation en transformant l’espace perdu en stockage fonctionnel.

1. Maximiser l’Espace de la Console

Le kit est conçu pour le double compartiment de la console centrale de la Model Y :

2 Organiseurs en Flocage : Ces plateaux se positionnent dans la section supérieure de la console (le grand bac coulissant). Le flocage (revêtement en tissu doux) empêche les objets de glisser et d’émettre des bruits, tout en offrant des compartiments pour les stylos, les monnaies ou les petits câbles.

1 Organiseur TPE (Caoutchouc Souple) : Souvent destiné au grand bac de rangement inférieur, il permet une subdivision robuste et facile à nettoyer pour des objets plus volumineux ou sales.

2. La « Boîte Cachée » (Boîte Secrète)

C’est l’élément le plus astucieux du kit. La boîte cachée (généralement installée sous l’accoudoir ou dans une zone peu visible) est parfaite pour :

Objets de valeur (clés supplémentaires, argent liquide).

(clés supplémentaires, argent liquide). Documents importants (assurance, immatriculation) que vous souhaitez garder discrets.

3. Compatibilité Future (Model Y Juniper 2025/2026)

Comme d’autres accessoires GAFAT, ce kit est déjà dimensionné pour les futurs modèles de Model Y. Si vous possédez un modèle actuel, il s’ajustera parfaitement, et si vous prévoyez d’acheter le « Juniper », cet accessoire est un investissement sûr.

4. Qualité et Note Élevée

Avec une note de 4,5/5 étoiles basée sur plus de 200 avis, les utilisateurs confirment la qualité de fabrication de ce kit, essentiel pour un intérieur qui reste silencieux et bien ordonné.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Organisation

Le désordre peut être stressant, surtout en conduisant. Pour seulement 39,99 € grâce à la réduction Black Friday de 20 %, vous pouvez transformer complètement l’ergonomie de votre console centrale.

Organisez votre Tesla de fond en comble en profitant de cette offre GAFAT !

