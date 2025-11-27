Bon Plan Black Friday : Le Kit Ultime 3W pour Protéger Votre Tesla Model Y 2025-2026 (10 Pièces)

Après avoir vu l’importance des tapis pour protéger l’intérieur de votre Tesla, voici une offre encore plus complète pour ceux qui recherchent une couverture maximale et une qualité premium : le Kit 10 Pièces 3W pour la Model Y, y compris les futurs modèles 2025-2026.

La marque 3W est très appréciée pour la précision de ses ajustements et la durabilité de ses matériaux. Ce kit est un investissement complet pour la tranquillité d’esprit, peu importe la saison.

L’Offre XXL : Tapis de Sol & Coffre 3W Kit 10 Pièces

Produit Kit Tapis de Sol et Coffre 3W (10 Pièces) Compatibilité Tesla Model Y 2025-2026 (Exclut le « Model Y New Standard 2026 ») Matériau Thorex™ Premium (Toutes Saisons) Note Client (Amazon) 4,8/5 étoiles (sur 123 avis) Composition du Kit 10 Pièces (Couverture complète : Sol, Coffre, Frunk, etc.) Prix Habituel ~~Environ 259,00 €~~ Prix Black Friday 238,37 € (avec 8 % d’économies)

Le Kit 3W : Une Protection Inégalée pour Votre Model Y

Ce qui distingue ce kit 3W, c’est son exhaustivité et la qualité de son matériau exclusif.

1. Kit Complet de 10 Pièces (Couverture Totale)

Contrairement aux kits de base (sol et coffre), le kit 10 pièces 3W est conçu pour offrir une protection intégrale :

Tapis de Sol (Avant et Arrière) : Protègent la moquette principale.

(Avant et Arrière) : Protègent la moquette principale. Tapis de Coffre Arrière : Protège la zone de chargement.

: Protège la zone de chargement. Tapis de « Frunk » (Coffre Avant) : Indispensable pour garder le frunk propre.

(Coffre Avant) : Indispensable pour garder le frunk propre. Tapis de Sous-Coffre : Protège le compartiment de rangement inférieur.

: Protège le compartiment de rangement inférieur. Tapis Latéraux : Souvent oubliés, ces tapis protègent les zones de revêtement latéral du coffre.

C’est la solution idéale pour maximiser la valeur de revente de votre véhicule en assurant que la moquette d’origine reste comme neuve.

2. Matériau Thorex™ Premium

3W utilise son propre matériau, le Thorex™ Premium. Similaire au TPE, il est conçu pour être :

Antidérapant : La surface texturée maintient les pieds et les objets en place.

La surface texturée maintient les pieds et les objets en place. Imperméable : Résistant à l’eau, à la neige, au sel et aux liquides.

Résistant à l’eau, à la neige, au sel et aux liquides. Toutes Saisons : Il conserve sa flexibilité même par temps très froid et ne dégage pas d’odeur chimique sous la chaleur.

Il conserve sa flexibilité même par temps très froid et ne dégage pas d’odeur chimique sous la chaleur. Facile à Nettoyer : Un simple jet d’eau ou un coup d’éponge suffit pour enlever les saletés.

3. Précision pour les Modèles Futurs (2025-2026)

Le fabricant s’engage sur la compatibilité avec les modèles 2025-2026, preuve d’une grande attention aux spécificités de conception. Cependant, notez bien l’exclusion spécifique : « Pas pour Le Model Y New Standard 2026 ». Si vous prévoyez d’acheter la version de base future, vérifiez bien les dimensions.

🛒 Un Investissement Intelligent pour la Durabilité

Avec une note client exceptionnelle de 4,8/5, ce kit 3W est un favori. L’offre Black Friday de 8 % rend l’investissement plus accessible pour cette protection haut de gamme de 10 pièces. C’est l’assurance d’une tranquillité d’esprit maximale face à l’usure et aux intempéries.

N’attendez pas la fin de l’offre pour protéger intégralement votre Tesla Model Y !

