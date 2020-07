Tesla Magazine a eu l’occasion de découvrir un ventilateur beau, durable et garanti 10 ans, quand la chaleur commence à se faire sentir, il est important pour nous de proposer à nos membres et lecteurs des solutions. Nous allons vous expliquer pourquoi, pour nous, le ventilateur Williwaw est la Tesla des ventilateurs. Et pourquoi nous sommes ravis d’intégrer ce produit à la liste des partenaires qui proposent des avantages exclusifs aux possesseurs de la carte Tesla Magazine.

Williwaw: Un produit durable

Le williwaw est un produit beau et durable, son inventeur, Stéphane Thirouin est porté par l’innovation. Designer de profession, il a su apporter l’émotion dans cet objet qu’il convient d’avoir dans son salon.

Pourquoi de l’émotion? Car déjà j’ai été très fière de construire cet objet en 10 minutes chrono et même en m’étant trompé.

Petite anecdote: J’ai reçu le produit dans l’emballage standard, tout est extrêmement bien rangé et le packaging est conçu pour vous aider à monter votre ventilateur mais j’ai choisi de le monter moi-même à l’intuition. C’était une petite perte de temps, une erreur, allez directement voir la vidéo où le designer-fondateur vous explique pas à pas comment profiter de votre produit.

Packaging

Tous les matériaux sont extrêmement résistants et la durabilité commence par la matière et l’assemblage. Il est clair au toucher des pièces que le produit rompt avec l’obsolescence programmée. Ce produit est conçu pour durer et prévois le remplacement de chacune des pièces dès les premiers croquis.

Un silence électrique tout au long de l’année

Je ne sais pas vous mais moi c’est le bruit qui me fait souffrir avec un ventilateur. Évidemment, en fonction de la puissance sélectionnée, le bruit est plus ou moins marqué mais d’expérience de consommateur, le bruit produit par l’appareil pour rafraîchir une pièce de 30 m2 est tout à fait raisonnable et en tout cas moins élevé que pour les appareils qu’il m’a été donné d’essayer.

C’est vraiment appréciable de parcourir sa pièce sans remarquer son ventilateur à cause du bruit, d’autant que ce produit est valable pour les quatre saisons. Je vous propose de déjà l’essayer pour l’été car je suis convaincu que vous serez comme moi inspiré par ce design particulier, propre, durable et travaillé.

En bref, le Williwaw est un nouveau ventilateur, une innovation magistrale dans un monde où nous n’osons plus challenger les produits du quotidien.

Croyez-nous, c’est un produit d’avenir et si vous voulez bénéficier d’une promotion réservez aux membres, contactez-nous et oui, c’est ça une communauté forte et mondiale désormais!