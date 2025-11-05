Bon plan Black Friday : le Xiaomi Redmi Note 14 4G chute à 119 € seulement sur Amazon !

Le pré-Black Friday commence fort cette année, et si vous cherchiez un smartphone fiable sans exploser votre budget, cette offre va vous plaire. Le Xiaomi Redmi Note 14 4G tombe à 119 € au lieu de 203 € sur Amazon — une belle réduction de plus de 40 % pour un téléphone qui coche les cases essentielles du quotidien.

📱 Un smartphone simple, efficace et endurant

Pas besoin de 5G ni de fonctionnalités ultra-premium pour profiter d’un bon smartphone. Le Redmi Note 14 4G mise sur la fiabilité et la sobriété :

Écran AMOLED de 6,7 pouces FHD+ — idéal pour Netflix, TikTok ou vos photos.

de 6,7 pouces FHD+ — idéal pour Netflix, TikTok ou vos photos. Taux de rafraîchissement de 90 Hz , pour une navigation fluide.

, pour une navigation fluide. Batterie de 5 000 mAh , largement suffisante pour deux jours d’autonomie.

, largement suffisante pour deux jours d’autonomie. Charge rapide 33 W , pratique pour récupérer 50 % en une demi-heure.

, pratique pour récupérer 50 % en une demi-heure. Appareil photo principal de 108 MP , une performance rare à ce prix !

, une performance rare à ce prix ! Processeur Snapdragon 685, parfait pour les tâches quotidiennes et le multitâche.

En somme, c’est un smartphone équilibré : pas de superflu, mais tout ce qu’il faut pour téléphoner, naviguer, streamer et immortaliser vos moments.

💶 L’offre en détail

👉 Prix actuel : 119 €

💰 Prix habituel : 203 €

📦 Où ? Sur Amazon

🚚 Livraison rapide avec Amazon Prime

🕒 Offre limitée pendant le pré-Black Friday

🎯 À qui s’adresse ce bon plan ?

Le Redmi Note 14 4G est taillé pour :

Ceux qui veulent un smartphone simple et durable .

. Les étudiants , seniors ou second téléphone pour le travail.

, ou pour le travail. Ceux qui veulent éviter la surconsommation tout en profitant d’un bon rapport qualité-prix.

🧭 En résumé : pourquoi c’est une bonne affaire

Caractéristique Détail Écran AMOLED 6,7″ FHD+ (90 Hz) Processeur Snapdragon 685 Autonomie 5000 mAh + charge 33 W Photo 108 MP (capteur principal) Connectivité 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Prix 119 € (-40 %)

Pour 119 €, difficile de trouver mieux sur le marché actuel. Xiaomi confirme encore une fois sa position de leader du rapport qualité-prix, et ce modèle est la preuve que l’on peut encore trouver un smartphone complet sous la barre des 120 euros.

🛍️ Autres offres du moment à surveiller

🔎 Verdict

Si vous n’avez pas besoin de la 5G et cherchez un téléphone fiable, fluide et bien équipé, le Xiaomi Redmi Note 14 4G est une opportunité à saisir avant le Black Friday.

À ce prix-là, c’est le compagnon parfait pour le quotidien — et un excellent moyen de changer de smartphone sans se ruiner.