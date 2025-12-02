Bon Plan Charge : Le Tesla Wall Connector – La Borne Ultime pour Tous les VÉ !

Pour les propriétaires de Tesla (et désormais de tous les véhicules électriques grâce à sa compatibilité universelle), le Tesla Wall Connector est LA référence en matière de recharge à domicile. Alliant design emblématique, puissance exceptionnelle et intelligence de gestion, c’est l’accessoire indispensable pour une recharge rapide et fiable.

Bien qu’il n’y ait pas de pourcentage de réduction affiché, le prix de 550,05 € est compétitif pour cet équipement premium, surtout pour une Wallbox officielle de la marque.

⭐ L’Offre Premium : Tesla Wall Connector (Type 2, 22 kW)

Produit Tesla Wall Connector (Borne de Recharge Officielle) Compatibilité Tous les véhicules électriques (Type 2) Puissance Max Jusqu’à 22 kW (Triphasé) Puissance Min/Monophasé Adaptable (Ex : 7.4 kW en Monophasé) Longueur du Câble 7,3 Mètres Note Client (Amazon) 4,6/5 étoiles (sur 656 avis) Prix Actuel 550,05 € Option de Paiement 4x sans frais (137,51 € / mois)

Pourquoi le Tesla Wall Connector est la meilleure Wallbox ?

Le Wall Connector est synonyme de performance, de durabilité et d’intégration logicielle.

1. Puissance et Flexibilité (Jusqu’à 22 kW)

Préparation pour l’Avenir : Le Wall Connector est capable de délivrer jusqu’à 22 kW de puissance en triphasé (si votre installation et votre véhicule le permettent). C’est la vitesse de charge maximale pour une Wallbox domestique, assurant une recharge ultra-rapide si nécessaire.

Le Wall Connector est capable de délivrer jusqu’à de puissance en triphasé (si votre installation et votre véhicule le permettent). C’est la vitesse de charge maximale pour une Wallbox domestique, assurant une recharge ultra-rapide si nécessaire. Compatibilité Monophasée : Il est parfaitement compatible avec les installations monophasées (souvent 7.4 kW), s’adaptant à la puissance disponible chez vous.

2. Compatibilité Universelle (Type 2)

Bien que conçu par Tesla, il utilise le connecteur standard européen Type 2, ce qui le rend compatible avec TOUS les véhicules électriques du marché (Renault Zoe, Hyundai, BMW, etc.), ce qui est idéal si vous avez un deuxième VÉ d’une autre marque.

3. Design Épuré et Durabilité

Esthétique Tesla : Son design minimaliste s’intègre parfaitement dans n’importe quel garage ou espace de stationnement.

Son design minimaliste s’intègre parfaitement dans n’importe quel garage ou espace de stationnement. Certifié Intérieur/Extérieur : Sa conception robuste le rend adapté à une installation à l’intérieur comme à l’extérieur.

4. Intégration Logicielle (via l’application Tesla)

Pour les propriétaires de Tesla, le Wall Connector offre une intégration logicielle complète avec l’application, permettant :

Le contrôle à distance et la planification de la charge.

La gestion du partage de puissance (si plusieurs Wall Connectors sont installés).

L’historique de charge.

🛒 Un Investissement Durable

Au prix de 550,05 €, vous achetez un équipement de qualité OEM (Original Equipment Manufacturer) avec un câble généreux de 7,3 mètres et une capacité maximale de 22 kW. Le paiement possible en 4 fois sans frais facilite cet investissement essentiel dans votre infrastructure de recharge.

Passez à la vitesse supérieure et optez pour le meilleur de la recharge à domicile avec le Wall Connector Tesla !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.