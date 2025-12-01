Bon Plan Black Friday : Transformez votre Tesla Model 3/Y en Bureau Mobile avec la Table de Volant Pliante !

Pour les conducteurs de Tesla qui utilisent leur véhicule comme un véritable bureau mobile, un lieu de déjeuner rapide ou même une salle de cinéma, l’absence d’une table de support est souvent un inconvénient majeur.

La Table de Travail Pliante pour Ordinateur Portable est l’accessoire parfait pour résoudre ce problème, et elle bénéficie d’une petite réduction Black Friday pour les propriétaires de Tesla Model 3 et Model Y !

⭐ L’Offre Productivité : Table de Volant Pliante pour Tesla (Motif Carbone)

Produit Table de Travail Pliante pour Ordinateur Portable Compatibilité Tesla Model 3 & Model Y (toutes versions) Usage Volant (Conducteur) ou Console (Passager) Finition Motif en Fibre de Carbone Note Client (Amazon) 4,2/5 étoiles (sur 82 avis) Prix Habituel ~~Environ 76,07 €~~ Prix Black Friday 69,99 € (avec 8 % d’économies)

Pourquoi cette table est l’accessoire essentiel du « Tesla Office » ?

Cette table est l’outil ultime pour les professionnels, les voyageurs ou quiconque passe du temps à l’arrêt dans sa Tesla.

1. Transformez Votre Habitacle en Bureau

L’accessoire se fixe rapidement sur le volant ou se pose sur la console centrale (selon le modèle et le côté), créant une surface plane et stable. Elle est idéale pour :

Travailler : Utiliser un ordinateur portable ou une tablette pendant les sessions de Supercharge ou en attendant un rendez-vous.

Utiliser un ordinateur portable ou une tablette pendant les sessions de Supercharge ou en attendant un rendez-vous. Manger : Avoir un endroit propre et stable pour un repas à emporter, évitant les taches sur les sièges.

Avoir un endroit propre et stable pour un repas à emporter, évitant les taches sur les sièges. Divertissement : Servir de support pour des livres ou pour le Popcorn lors d’une session Netflix & Chill dans le mode Théâtre !

2. Design et Finition Carbone

Contrairement aux plateaux en plastique blanc uni, cette table est proposée avec un élégant Motif en Fibre de Carbone. Cette finition haut de gamme s’harmonise parfaitement avec les éléments intérieurs (tableau de bord) de la Tesla, ajoutant une touche sportive et soignée.

3. Pliable et Compacte

Sa conception pliante est pratique. Une fois que vous avez fini de l’utiliser, elle se range facilement dans le coffre, le frunk ou le sous-coffre, prenant très peu de place.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Amélioration

À 69,99 € pendant le Black Friday, vous bénéficiez d’une remise de 8 % pour obtenir un accessoire noté 4,2/5 étoiles qui améliorera considérablement la fonctionnalité de votre Tesla à l’arrêt. C’est un investissement minime pour maximiser l’utilité de votre véhicule.

Ne travaillez plus avec votre ordinateur sur les genoux : offrez-vous cet accessoire « Bureau Mobile » !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.