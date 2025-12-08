Bon plan : Le Téléviseur QLED 4K 65 Pouces Hisense 65E7Q aussi smart que votre Tesla

Pour les passionnés de technologie, de jeux ou simplement pour profiter de films avec une qualité d’image exceptionnelle, un grand téléviseur QLED 4K est un must-have. Hisense, reconnu pour son excellent rapport qualité-prix, propose son modèle 65E7Q (65 pouces) à un prix plancher absolument imbattable pour cette catégorie.

Même si le focus est sur les accessoires Tesla, un téléviseur QLED à ce prix est l’occasion parfaite de mettre à jour le salon pour ceux qui aiment la technologie et l’image haute définition !

⭐ L’Offre Cinéma : Hisense 65E7Q QLED 4K UHD (65 Pouces)

Produit Hisense Smart TV 65E7Q QLED 4K UHD Taille / Résolution 65 Pouces / 4K UHD Technologie de Dalle QLED (Couleurs éclatantes) Audio/Vidéo Dolby Vision Atmos, HDR Fonctionnalités Smart VIDAA (Netflix, YouTube, Disney+), Commande vocale Alexa Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur 837 avis) Prix Plancher 30 Jours 447,00 €

Pourquoi cette Hisense 65E7Q est une offre sensationnelle ?

Réunir un écran de 65 pouces, la technologie QLED et la 4K à ce prix est une véritable prouesse.

1. Taille et Qualité QLED

Pour seulement 447,00 €, vous obtenez une dalle de 65 pouces (165 cm), transformant n’importe quel salon en salle de cinéma. La technologie QLED utilise des Quantum Dots pour offrir des couleurs plus vives, une meilleure luminosité et un contraste supérieur par rapport aux TV LED classiques.

2. Technologies Audio et Vidéo de Pointe

Ce téléviseur prend en charge les normes majeures de l’industrie :

Dolby Vision : Pour une qualité d’image HDR optimisée scène par scène (idéal pour Netflix et Disney+).

Pour une qualité d’image HDR optimisée scène par scène (idéal pour Netflix et Disney+). Dolby Atmos : Pour un son tridimensionnel immersif qui améliore grandement l’expérience audio.

3. Mode Sport et Fluidité (MEMC)

Le mode Sport avec technologie MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) améliore la fluidité des images rapides (sports, jeux), réduisant le flou de mouvement, assurant une expérience nette même dans les actions les plus intenses.

4. Smart TV Complète et Connectée

Le système d’exploitation VIDAA donne accès à toutes les applications de streaming majeures (Netflix, YouTube, Canal+, Disney+). L’intégration de la commande vocale Alexa permet de contrôler le téléviseur et vos appareils connectés à la voix.

🛒 Le Meilleur Prix pour un Grand Écran QLED

Le prix de 447,00 € est le prix le plus bas enregistré au cours des 30 derniers jours pour ce modèle. Pour une Smart TV 4K QLED de 65 pouces, c’est tout simplement une affaire exceptionnelle que vous ne verrez pas souvent.

Améliorez votre expérience Home Cinéma : saisissez cette offre Hisense 65E7Q !

