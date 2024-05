La Samsonite Spark SNG Eco Upright 55 Expandable Bagage Cabine est désormais disponible à un prix très attractif. Initialement vendue à 209,00 €, elle est actuellement proposée à un tarif réduit chez Amazon. Découvrez pourquoi cette valise est un choix idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement et de la qualité.

La Samsonite Spark SNG Eco Upright 55 en quelques points

Design : Élégant et éco-responsable

: Élégant et éco-responsable Performance : Capacité extensible et roulettes intégrées

: Capacité extensible et roulettes intégrées Sécurité : Système TSA intégré

: Système TSA intégré Prix : Initialement à 209,00 €, maintenant à un tarif réduit chez Amazon.

Une valise écologique et pratique pour les courts séjours

La Samsonite Spark SNG Eco Upright 55 se distingue par son design élégant et éco-responsable. Fabriquée à partir de tissus PET 100% recyclés, elle incarne un engagement envers la durabilité sans sacrifier le style. Avec une capacité de 57 litres et des dimensions compactes, elle est parfaite pour les voyages en cabine.

Fonctionnalités avancées pour un voyage en toute tranquillité

Cette valise est équipée d’un câble de verrouillage avec système TSA intégré, assurant la sécurité de vos effets personnels pendant vos déplacements. Le tissu épais et résistant, ainsi que la protection supplémentaire en polyuréthane à l’arrière, garantissent une robustesse à toute épreuve. Les détails en liège ajoutent une touche de sophistication.

Performance et praticité

Avec une capacité extensible et des roulettes intégrées à la structure, la Samsonite Spark SNG Eco Upright 55 offre une grande maniabilité et un confort optimal pendant le transport. Les curseurs plus confortables et pratiques facilitent l’ouverture et la fermeture de la valise. Disponible en noir (Eco Black) et bleu (Eco Blue), elle convient à tous les goûts.

