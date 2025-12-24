Bon Plan Tech : La Batterie Externe MagSafe LISEN Ultra-Mince – Idéale pour les Propriétaires de Tesla !

Pour les utilisateurs de Tesla, le smartphone est bien plus qu’un téléphone : c’est votre clé, votre console de divertissement et votre outil de navigation. Bien que les Tesla disposent de chargeurs à induction, une batterie externe MagSafe reste l’accessoire indispensable pour ne jamais tomber en panne lors de vos sorties, randonnées ou longs trajets hors du véhicule.

La marque LISEN propose ici sa version Ultra-Mince (0,8 cm) en alliage d’aluminium, alliant design premium et performance.

⭐ L’Offre Flash : Batterie MagSafe LISEN 15W

Produit Batterie Externe MagSafe LISEN Ultra-Slim Épaisseur 0,8 cm (L’une des plus fines du marché) Matériau Alliage d’aluminium (Dissipation thermique optimale) Puissance Charge sans fil 15W / Filaire PD 20W Compatibilité iPhone série 12, 13, 14, 15 et 16 Prix Original ~~28,99 €~~ Prix Réduit 21,74 € (avec le code promo) Code Promo BQFPE8MF

🕒 Note importante : Le code promo sera activé aujourd’hui, le 24/12/2025 à 13h00 (CET). Soyez prêts pour bénéficier des 25 % de réduction !

Pourquoi cette batterie est parfaite pour votre iPhone ?

1. Un Design « Invisible »

Avec seulement 0,8 cm d’épaisseur, cette batterie se fait oublier au dos de votre iPhone. Elle ne gêne pas la prise en main et se glisse facilement dans une poche, même fixée au téléphone. Son boîtier en aluminium rappelle la finition premium des produits technologiques actuels.

2. Fixation Magnétique Puissante

Grâce à ses aimants haute performance, la batterie reste fermement attachée à votre iPhone, même à travers une coque compatible MagSafe. Aucun risque qu’elle ne se détache dans votre sac ou lors de vos manipulations.

3. Charge Rapide et Polyvalente

Elle offre une charge sans fil jusqu’à 15W pour une recharge pratique, mais dispose également d’un port USB-C PD 20W pour une recharge filaire ultra-rapide si vous êtes pressé.

4. Sécurité Intelligente

La puce AI intégrée gère la température et évite les surcharges, protégeant ainsi la santé de la batterie de votre précieux iPhone sur le long terme.

Rendez-vous sur la page produit : Batterie MagSafe LISEN sur Amazon. Ajoutez le produit au panier. Lors du paiement, saisissez le code BQFPE8MF dans l’encart « Chèques-cadeaux et codes promotionnels ». Le prix passera de 28,99 € à 21,74 €.

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.