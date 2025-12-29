Ce pack d’accessoires indispensables vous aide à organiser l’intérieur de votre Tesla

Pour les nouveaux propriétaires de la Tesla Model Y Juniper (2025), l’organisation de la console centrale est souvent le premier défi. La profondeur des compartiments d’origine peut vite transformer l’espace en « trou noir » pour vos clés, pièces ou badges.

Le kit LANTU 5 pièces, classé #1 Meilleure vente dans sa catégorie, est la solution complète pour compartimenter intelligemment votre habitacle. Il est spécifiquement conçu pour les nouvelles dimensions de la console « Juniper ».

⭐ L’Offre Organisation : Pack 5 Accessoires LANTU (Modèle 2025)

Produit Kit 5 pièces Accessoires Console Centrale Compatibilité Tesla Model Y Juniper (2025) Matériaux Silicone, ABS et Finition Flocking (Doux au toucher) Note Client (Amazon) 4,7/5 étoiles (sur 50 avis) Classement #1 Meilleure vente Prix Actuel 59,99 €

Que contient ce pack « Indispensable » ?

Ce kit regroupe tout ce qu’il faut pour optimiser les rangements de votre Tesla sans multiplier les achats séparés :

Plateau Organisateur (Console Centrale) : Un tiroir coulissant en silicone pour vos petits objets quotidiens (monnaie, stylos). Boîte de Rangement (Accoudoir) : Pour diviser l’espace profond sous l’accoudoir et garder vos essentiels à portée de main. Boîte Cachée (Sous l’accoudoir) : Un compartiment discret pour vos objets de valeur ou documents importants. Porte-Gobelet (Insert Silicone) : Stabilise vos canettes et bouteilles, tout en protégeant le fond contre les déversements de liquides. Finition Flocking : La doublure douce (aspect velours) empêche les objets de glisser et élimine les bruits de cliquetis désagréables pendant la conduite.

Pourquoi choisir ce kit LANTU ?

Ajustement Parfait (Juniper 2025) : Contrairement aux accessoires génériques pour les anciennes Model Y, ces pièces sont moulées sur les nouvelles courbes de la console Juniper.

Contrairement aux accessoires génériques pour les anciennes Model Y, ces pièces sont moulées sur les nouvelles courbes de la console Juniper. Protection et Propreté : Le silicone est facile à retirer et à laver, protégeant les surfaces d’origine de l’usure et des taches.

Le silicone est facile à retirer et à laver, protégeant les surfaces d’origine de l’usure et des taches. Qualité Perçue : La note de 4,7/5 confirme que les matériaux ne font pas « plastique bas de gamme » et s’intègrent esthétiquement à l’intérieur premium de la Tesla.

🛒 Un investissement malin pour votre nouvelle Tesla

À 59,99 €, ce kit est plus économique que d’acheter chaque élément séparément. C’est l’accessoire n°1 pour garder un intérieur épuré et fonctionnel dès la livraison de votre véhicule.

Organisez votre espace de conduite dès aujourd’hui avec le kit LANTU !

