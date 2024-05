Les propriétaires de Tesla savent combien il est important de maintenir leur véhicule en parfait état et de l’équiper avec des accessoires qui améliorent l’expérience de conduite. Voici une sélection d’accessoires pour Tesla qui vont vous surprendre, chacun avec un lien vers Amazon pour un achat facile.

Solutions Clé USB/lecteur SD pour le mode sentinelle

Le mode sentinelle de Tesla nécessite une solution de stockage fiable. Découvrez dans notre article dédié, des solutions multi-formats déjà formatées et testées. Pour les modèles de disques durs USB de grande capacité.

Vérin de Levage Automatique de Coffre Tesla modèle 3

Offrez-vous la remontée automatique du coffre arrière des Tesla modèles 2019 à 2020. C’est tellement plus pratique !

Support mural de prise de recharge Tesla

Un support pour la prise et le câble de charge Tesla permet de dire stop au câble de recharge qui traîne dans le garage et risque de s’abîmer. Ce support passif est pratique à monter au mur.

Garnitures de poignées de portes extérieures en plastique autocollant style fibre de carbone

Personnalisez votre Tesla avec des garnitures de poignées de portes extérieures en plastique autocollant style fibre de carbone.

Bagage Tesla Model 3

Un ensemble de 5 valises qui se disposent parfaitement dans le coffre arrière, y compris dans l’espace caché en fond de coffre.

Michelin Fast Grip 90

Des chaînes à neige faciles à monter et démonter, utilisables régulièrement sur glace et neige. Convient aux roues de 18 et 19 pouces des Model 3.

MICHELIN 008310 Easy Grip Evolution

Une solution innovante pour la neige, plus facile à monter que des chaînes et plus efficace que des chaussettes. Pour roues de 18 pouces uniquement.

Balais d’essuie-glaces de remplacement pour Tesla Model 3 marque Bosch

Un set de deux essuie-glaces flexibles pour remplacer les balais côté passager et conducteur avant sur votre Tesla Model 3.

Conclusion

Ces accessoires pour Tesla ne sont pas seulement pratiques, mais ils ajoutent également une touche de confort et de personnalisation à votre véhicule.

Découvrez ces accessoires et améliorez votre expérience de conduite Tesla dès aujourd’hui !