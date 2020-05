Comment obtenir un CPI WW et pour quelles raisons ?

Lorsque vous achetez une voiture, vous devez établir un certain nombre de documents. Les plus importants sont les titres de propriété. Viennent ensuite ceux qui permettent à votre véhicule de circuler librement.

Le CPI WW fait partie de cette deuxième catégorie et représente un document indispensable dans certains cas. Découvrez ici quel est le rôle du CPI WW et comment s’en procurer un.

Définition du Certificat Provisoire d’Immatriculation WW

Le CPI (Certificat Provisoire d’Immatriculation) WW est un document que l’on présente lors des contrôles de routine des forces de la sécurité et des armées. Il est délivré en lieu et place du certificat d’immatriculation ou de la carte grise, à titre provisoire et pour une courte durée.

On peut l’obtenir auprès de L’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) en plus d’une immatriculation provisoire WW, pour servir en attendant que le certificat d’immatriculation définitif (carte grise) ne soit établi.

Le rôle du CPI WW

Il est nécessaire d’avoir un CPI WW lorsque vous achetez une automobile neuve ou d’occasion, hors du territoire français. D’autre part, le Certificat d’Immatriculation Provisoire WW est également nécessaire pour les voitures achetées en France mais dans le but d’être exportées ou celles achetées aux fins de carrossage.

Grâce au CPI WW, il est possible de circuler légalement avec son automobile sur l’ensemble du territoire français, en attendant l’obtention de la carte grise et des plaques minéralogiques définitives. Il est valable pour une durée de 02 mois ou 03 dans les cas exceptionnels, à compter du jour d’acquisition de l’automobile.

Toutefois, le délai de validité du certificat d’immatriculation provisoire peut être prolongé si vous en faites la demande. Cette prolongation est payante, mais elle n’inclut pas la possibilité de renouveler le certificat après son expiration.

Étant donné que le CPI WW permet d’identifier la voiture, le conducteur doit l’avoir sur lui chaque fois qu’il sort son automobile. De cette manière, il pourra le présenter lors des éventuels contrôles de police, ceci pour éviter une amende de 135 € ou le retrait de son permis de conduire.

Comment obtenir un certificat d’immatriculation provisoire WW

Pour obtenir un certificat d’immatriculation provisoire WW, il faut en faire la demande auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (l’ANTS). La demande peut s’effectuer en ligne ou auprès de spécialistes approuvés.

En ce qui concerne le prix, il n’est pas le même pour toutes les automobiles. Au cas où vous décidez de confier les démarches à un professionnel en ligne qui servira d’intermédiaire, il est aussi important de prévoir ses honoraires.

Une fois que vous avez validé votre demande, vous recevrez un certificat d’immatriculation imprimé. Ce certificat fournira tous les renseignements nécessaires à une identification formelle de votre véhicule. Il porte les mentions relatives au numéro de plaque de la voiture, à son propriétaire, à la durée du CPI WW, etc.

Pour toute la durée que prendront les formalités de votre immatriculation définitive, c’est donc ce certificat d’immatriculation provisoire que vous devrez utiliser.

Pour obtenir un CPI WW, il vous faudra fournir les pièces suivantes :

Un certificat fiscal ;

Le permis automobile du titulaire du véhicule ;

Un certificat de résidence datant de moins de 6 mois ;

Un certificat d’assurance et ;

Une procuration d’immatriculation ;

Une attestation d’immatriculation du lieu de provenance de la voiture (cas d’importation) ;

La facture d’achat ou l’acte de vente, une attestation CE de conformité (cas des véhicules d’occasion) ;

Une pièce d’identité et la facture du nouveau certificat d’immatriculation (pour les véhicules neufs).

Note importante : S’il est possible qu’un CPI WW puisse permettre de circuler à l’étranger, un CPI WW français n’est valide qu’après l’accord de l’Etat où vous comptez circuler. Vous pouvez obtenir plus de précisions sur cette page.