Dans un monde en constante évolution vers des solutions énergétiques durables, l’adoption de véhicules électriques (VE) se généralise de plus en plus. Pour soutenir cette transition, Wevo Energy a développé une solution de gestion de l’énergie basée sur l’Intelligence Artificielle (IA). En intégrant cette technologie avec le système Podis de Wieland Electric, une approche innovante et évolutive pour le chargement des VE émerge.

L’intégration de Wevo Energy et Wieland Electric Podis

Une des forces majeures de la solution Wevo Energy réside dans sa gestion énergétique optimisée par l’IA. Cette fonctionnalité permet une utilisation plus efficace et durable des infrastructures de recharge. En combinant cela avec le système Podis développé par Wieland Electric, l’installation et la gestion des stations de recharge deviennent non seulement simplifiées, mais également évolutives.

Le système Podis est reconnu pour sa facilité d’installation et sa capacité à s’adapter à différents besoins. La récente installation réalisée dans un immeuble résidentiel en est une preuve concrète. Un câble plat de 63A a été déployé le long du parking, connectant actuellement trois chargeurs de marque ABB. Les réglementations locales exigeant des dispositifs différentiels (RCD) et des disjoncteurs (MCB) pour chaque chargeur ont été respectées en ajoutant de petites boîtes à panneaux à côté de chaque station de charge.

Une solution évolutive pour l’avenir

La véritable innovation de cette solution réside dans sa capacité à évoluer avec la demande croissante d’infrastructures de recharge. À mesure que de plus en plus de locataires adoptent les véhicules électriques, de nouveaux modules encliquetables peuvent être facilement ajoutés au système existant. Cette modularité élimine le besoin de câblage supplémentaire, de panneaux électriques supplémentaires ou de travaux de forage, réduisant ainsi les coûts et les perturbations potentielles.

Il est prévu que jusqu’à 15 véhicules pourront être connectés à cette infrastructure modulaire. Chaque nouveau véhicule ajouté bénéficiera de la même source d’énergie gérée de manière intelligente, assurant une répartition équitable de la charge et maximisant l’efficacité énergétique.

Un pas vers un avenir durable

Cette installation représente un exemple impressionnant de la manière dont les technologies de pointe peuvent faciliter la transition vers des modes de vie plus durables. La gestion intelligente de l’énergie par IA, combinée à la flexibilité et à l’évolutivité du système Podis, ouvre la voie à une adoption plus large des véhicules électriques sans les contraintes des infrastructures traditionnelles.

Pour les gestionnaires immobiliers, cette solution révolutionnaire change la donne. La facilité d’ajouter de nouveaux modules de charge permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins croissants des résidents, tout en minimisant les investissements initiaux en infrastructure électrique.

Conclusion

L’intégration de la gestion énergétique intelligente de Wevo Energy avec le système modulaire de Wieland Electric Podis constitue une avancée significative dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cette solution innovante et évolutive n’est pas seulement bénéfique pour les résidents des immeubles mais également pour la planète en soutenant une transition vers des sources d’énergie plus propres et durables.

Nous sommes impatients de voir cette technologie transformer davantage de communautés et de soutenir la transition vers des modes de vie plus verts et plus intelligents.