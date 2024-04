Top des meilleurs accessoires pour Tesla Model S

Qu’il s’agisse de renforcer la fonctionnalité, d’ajouter une touche personnelle, ou simplement de protéger votre investissement, ces accessoires sélectionnés avec soin sont des ajouts indispensables pour tout propriétaire de Tesla Model S.

Pourquoi les Accessoires sont-ils Essentiels pour la Tesla Model S ?

Les accessoires pour la Tesla Model S ne sont pas qu’un luxe ; ils sont une nécessité. Ils augmentent non seulement le confort et la praticité, mais apportent également une protection vitale pour votre véhicule. Spécialement conçus pour la Model S, ils assurent un ajustement parfait et une intégration sans faille.

En cette période de fêtes, ces accessoires représentent des idées de cadeaux idéales pour les passionnés de Tesla. Offrir un accessoire pour la Model S, c’est offrir praticité, élégance, et une touche de personnalisation qui rendra chaque trajet plus agréable.

Porte-vélos Allen Sports Deluxe

Source : Amazon

Transformez votre Tesla Model S en un véhicule d’aventure avec le porte-vélos Allen Sports Deluxe. Compatible avec la plupart des véhicules, il est idéal pour les randonneurs et les voyageurs. Sa conception simple assure une installation sans tracas, et sa structure protège à la fois vos vélos et votre véhicule. Un choix parfait pour les amateurs de vélo.

Protection de sièges en simili-cuir

Ces protections de sièges sont une solution idéale pour garder l’intérieur de votre véhicule impeccable. Elles sont essentielles non seulement pour protéger contre l’usure quotidienne, mais aussi pour maintenir une revente élevée de votre véhicule. L’installation est simple et offre une protection durable.

Points forts :

Compatibilité avec plusieurs modèles Tesla

Cuir PU résistant et facile à nettoyer

Installation simple et rapide

Coques rétroviseurs en carbone pour Model S Plaid ou LR

Donnez une allure sportive à votre Tesla Model S avec ces coques de rétroviseurs en carbone. Elles sont faciles à installer et offrent un look racé et élégant. Un accessoire simple qui apporte une touche de distinction à votre véhicule.

Tapis intérieur en cuir pour Model S

Ces tapis sont conçus spécifiquement pour la Tesla Model S Plaid et LR 2021+. Étanches et résistants, ils sont parfaits pour protéger l’intérieur de votre véhicule contre tous les éléments. Un incontournable pour maintenir l’intérieur de votre Tesla dans un état impeccable.

Support tablette et téléphone pour siège arrière

Améliorez l’expérience des passagers arrière avec ce support pratique pour tablette et téléphone. Idéal pour les longs trajets, il permet aux passagers de se divertir ou de travailler en tout confort. Un accessoire indispensable pour maximiser le confort de vos passagers.

Ces accessoires ont été soigneusement choisis pour améliorer votre expérience de conduite et la fonctionnalité de votre Tesla Model S.