Selon MoneyVox, le solaire résidentiel se présente comme une solution prometteuse pour contrer la hausse constante des prix de l’électricité. Cette affirmation est appuyée par Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt, qui déclare : « C’est un des meilleurs investissements à faire pour les particuliers : c’est rentable, ça a de l’impact, c’est non risqué et ça apporte de la valeur à un logement. »

Une baisse des prix matériels très bénéfique 🌞

Le marché des panneaux solaires et des onduleurs a vu une baisse des prix de près de 25 % en un an. Cette tendance est inversée pour les prix de l’électricité qui ont grimpé de 38 % dans le même laps de temps, rendant l’installation solaire de plus en plus attractive pour les ménages. L’installation solaire n’est plus simplement une question d’écologie, mais elle devient une nécessité économique.

Suivi de la production photovoltaïque via l’application Hello Watt 📱

Pour maximiser les bénéfices de l’autoconsommation, Hello Watt a développé une application permettant aux utilisateurs de suivre en temps réel la production de leurs panneaux photovoltaïques. Cette fonctionnalité permet de visualiser, heure par heure, la part de l’électricité produite qui est consommée ou revendue sur le réseau. En offrant une telle transparence, les particuliers peuvent mieux gérer leur consommation et optimiser la rentabilité de leur installation.

Les autres initiatives pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie

Outre l’autoconsommation solaire, d’autres moyens sont explorés pour réduire les coûts énergétiques et rendre les logements plus efficients.

1. L’isolation des murs par l’extérieur 🏠

En juin, Hello Watt a lancé une nouvelle offre d’isolation des murs par l’extérieur, la moins chère du marché, pour améliorer l’efficacité énergétique des habitations. L’isolation est primordiale pour réduire les besoins en chauffage et en climatisation, contribuant ainsi à des économies substantielles sur le long terme.

2. Les efforts de sobriété énergétique des Français 💪

Une étude récente d’Hello Watt, basée sur les données de 400 000 utilisateurs, montre que les Français ont réduit leur consommation d’électricité et de gaz de 15 % durant l’hiver 2023-2024 par rapport à l’hiver 2021-2022. Cette sobriété énergétique est en partie atteinte grâce à des applications de suivi comme celle d’Hello Watt, qui encourage les utilisateurs à adopter des comportements économes en énergie.

3. La simplification des aides à la rénovation énergétique 📝

Une tribune rédigée par Hello Watt propose plusieurs mesures pour simplifier l’accès aux aides à la rénovation énergétique. Parmi celles-ci, l’unification des différentes aides existantes en une seule aide, déduite automatiquement du devis, faciliterait grandement les démarches des particuliers. Une aide simplifiée et plus stable encouragerait de nombreux propriétaires à se lancer dans des projets de rénovation énergétique.

La résilience face au changement climatique et les engagements futurs

Le Salon de l’AMIF 2024, axé sur la résilience des territoires face au changement climatique, a vu Hello Watt réitérer son engagement en faveur de la réduction des émissions de CO2. En 2023, les activités d’Hello Watt en rénovation énergétique et installation de panneaux photovoltaïques ont permis d’éviter l’émission de 70 000 tonnes de CO2. L’objectif ambitieux fixé pour 2027 est de dépasser le million de tonnes de CO2 évitées.

Conclusion

L’autoconsommation solaire, couplée à d’autres initiatives comme l’isolation des murs et l’adoption d’un comportement sobre en énergie, offre une solution complète pour réduire significativement les coûts énergétiques des ménages. Les innovations technologiques, les aides financières simplifiées et l’engagement des entreprises comme Hello Watt jouent un rôle crucial dans la transition énergétique des particuliers. Ainsi, opter pour l’autoconsommation n’est pas seulement un choix écologique, mais une décision économique judicieuse en 2024.