Comment distinguer le lieu de fabrication de votre Tesla avec votre code VIN?

Sur Twitter, Sawyer Meritt a partagé une information essentielle : les Teslas fabriquées à Giga Texas auront un code VIN « A » pour Austin. Les modèles fabriqués à Fremont ont un F. Vous pouvez consulter le document joint à son post pour plus de détails techniques.

Prenons l’exemple de la Tesla Model 3 pour vous expliquer comment Tesla vous a (ou non) attribué un VIN caché.

C’est quoi un VIN ?

Le VIN (Vehicle Identification Number) est l’identifiant du châssis de votre Model 3. C’est en quelque sorte son numéro de série. L’identification par VIN n’est pas propre à Tesla, tous les constructeurs automobiles l’utilisent. Les 3 premiers caractères sont l’identifiant du fabricant. Pour notre cas : 5YJ.

Pourquoi rechercher son VIN ?

L’attente d’une Model 3 est toujours trop longue. Et à moins d’avoir commandé un modèle en stock, notre voiture est construite en Californie et expédiée par bateau vers l’Europe. Tesla nous explique la suite des évènements : un numéro de châssis nous sera attribué lorsque le véhicule sera à l’approche de l’Europe. Cependant, personne ne nous avertit, nous attendons que les commerciaux nous contactent pour nous demander le solde à payer, ou pour prendre un rendez-vous pour la livraison.

Or, des petits malins ont remarqué que dès qu’un numéro de châssis nous est attribué, il apparaît dans le code source de la page HTML de notre suivi de commande. Pourquoi caché ? On l’ignore encore. Comment et quand est-il attribué ? On l’ignore aussi. Mais dès qu’on a reçu son VIN caché, on a la certitude qu’un véhicule est affecté à notre commande et que nous allons être livrés d’ici 3 à 5 semaines.

Comment rechercher un VIN caché ?

Il faut d’abord se connecter sur son compte Tesla, et lorsqu’on a la liste de ses commandes (en général, on n’en a qu’une seule), on clique sur « Gérer ». On se retrouve alors que la page de récapitulatif de la commande, dont l’URL est du type https://www.tesla.com/fr_FR/teslaaccount/product-finalize?rn=RNxxxxxxxxx.

1. La méthode basique

Plutôt rudimentaire, elle ne fonctionne que sur ordinateur car visualiser le code source sur tablette ou téléphone est très difficile, voire impossible.

Il s’agit d’un morceau de texte dans du code HTML. On ouvre alors le code source de la page : Ctrl+U généralement (ou Command+U sous Mac) ou un menu « afficher le code source » qui change en fonction du navigateur… Vous pouvez également ajouter devant l’URL de votre barre de navigation le code « view-source: ». Dès lors, vous recherchez la chaîne (Ctrl+F) « 5YJ » dans le code. Trouvé ? Bingo. Sinon, revenez plus tard…



2. L’extension Google Chrome

Pour les utilisateurs du navigateur Google Chrome sur ordinateur, il existe une extension : Tesla Vin Finder https://chrome.google.com/webstore/detail/tesla-vin-finder/cjhgdbmohmlomkjgbgkcbknncblpfanf

Il suffit de l’ajouter à Chrome et, lors de votre prochaine visite sur la page de commande, un simple clic sur l’icône de l’extension et vous aurez tout de suite la réponse.

3. Le bookmarklet

Cette solution est la seule connue à ce jour fonctionnant sur tous les navigateurs, y compris mobiles (tablettes et smartphones, Android comme iOS).

Derrière ce terme barbare se cache une solution à base de code JavaScript. Il s’agit de créer un favori dans votre navigateur et de lui affecter un code plutôt qu’une adresse. Une fois sur la page voulue, vous sélectionnez le favori, il exécute le script sur la page courante.

Voici donc la procédure pour installer un « bookmarklet Tesla Vin Finder » sur votre navigateur :

a. Naviguez sur une page, n’importe laquelle, et créez un favori. L’adresse n’a pas d’importance, elle sera modifiée plus tard. Le nom ? C’est vous qui choisissez, je ne peux que vous conseiller de l’appeler « Tesla VIN Finder » !

b. Modifiez ce favori et remplacez l’adresse par le code suivant (tel quel, copier coller en un seul morceau) :

Si voiture produite à Fremont :

javascript:(function(){var c="Vous n'êtes pas sur la bonne page !";if(window.location.toString().indexOf("product-finalize")!==-1){var content=document.getElementsByTagName("html")[0].innerHTML;var p=content.indexOf('"vin":"5YJ');c="No VIN found...";if(p!==-1){c="VIN FOUND! "+content.substring(p+7,p+24)}}alert(c)})();

Si voiture produite à Shanghaï :

javascript:(function(){var c="Vous n'êtes pas sur la bonne page !";if(window.location.toString().indexOf("product-finalize")!==-1){var content=document.getElementsByTagName("html")[0].innerHTML;var p=content.indexOf('"vin":"LRW');c="No VIN found...";if(p!==-1){c="VIN FOUND! "+content.substring(p+7,p+24)}}alert(c)})();

c. Consultez maintenant votre page de commande : si vous n’êtes pas sur la bonne page, le script vous l’indiquera. Sinon, il vous ouvrira une fenêtre vous indiquant si oui ou non vous avez un VIN, et si oui, sa valeur.