Dans un contexte où la mobilité électrique gagne du terrain, les campings se positionnent en acteurs clés pour accueillir les vacanciers électromobilistes. L’installation de bornes de recharge dans ces établissements n’est pas seulement un service additionnel ; c’est une nécessité pour attirer une clientèle croissante de propriétaires de véhicules électriques.

Avantages de l’installation de bornes de recharge

L’installation de bornes de recharge offre aux campings un avantage concurrentiel indéniable. Elle répond à une demande croissante des vacanciers possédant des véhicules électriques, en leur fournissant un service essentiel.

De plus, cela permet aux campings d’augmenter leur visibilité sur les applications et sites dédiés à la recharge électrique, attirant ainsi de nouveaux clients. C’est aussi une démarche écoresponsable appréciée, qui s’aligne sur les attentes d’une clientèle soucieuse de l’environnement.

Choix de la borne de recharge

Le choix de la borne de recharge idéale dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille du camping et la clientèle ciblée. Les modèles délivrant une puissance de 7,4 kW sont recommandés pour une recharge nocturne complète, compatibles avec la majorité des véhicules électriques actuels.

Pour les campings de plus grande taille, envisager l’installation de 4 à 5 bornes peut s’avérer judicieux pour répondre à la demande. Les gestionnaires devront également décider s’ils souhaitent offrir la recharge gratuitement ou la rendre payante, ainsi que choisir entre une installation réservée aux clients ou en libre accès.

Coûts d’installation

L’investissement nécessaire pour s’équiper varie grandement en fonction de la puissance des bornes choisies, du nombre d’unités, et des fonctionnalités désirées.

En moyenne, le budget à prévoir se situe entre 2 500 et 5 000 euros par borne. Cela inclut non seulement le coût des bornes elles-mêmes mais aussi l’installation par un professionnel certifié IRVE (Installateur de Recharge de Véhicule Électrique).

Aides financières

Pour alléger le coût de cet investissement, les campings peuvent bénéficier de la prime ADVENIR, qui finance jusqu’à 60% du coût de l’installation, dans la limite de 2 100 à 18 000 euros par point de recharge. Cette aide est destinée à encourager le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et est accessible sous condition d’utilisation d’un installateur certifié IRVE.

Conclusion

L’installation de bornes de recharge dans un camping représente un investissement stratégique, permettant non seulement de répondre aux attentes d’une clientèle moderne mais aussi de se démarquer dans un secteur compétitif. Avec les aides disponibles et les avancées technologiques, c’est le moment idéal pour les campings de s’équiper et de promouvoir une mobilité plus verte.

