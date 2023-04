Avis borne de recharge ELVI de EVBox

Passionné par l’univers des bornes de recharge pour véhicules électriques, je me réjouis de mettre mon expérience et mes connaissances à votre service. Mon ambition est de vous guider dans ce secteur en rapide évolution et de vous présenter diverses solutions de recharge, en mettant l’accent sur la borne de recharge EVBox Elvi, qui se distingue sur le marché français.

Présentation de la borne de recharge EVBox Elvi

L’EVBox Elvi se présente comme une solution idéale pour les maisons individuelles, les copropriétés et les flottes de véhicules électriques, offrant une expérience de recharge optimale.

Cette borne de recharge wallbox, compatible monophasé ou triphasé , offre une puissance de 2,3 kW à 22 kW et un courant de 10 A à 32 A. Équipée d’un câble type 2, elle se connecte en Wi-Fi pour un suivi aisé de vos consommations via l’application Hey EVBOX.

Conçue spécifiquement pour les particuliers, l'EVBox Elvi trouve sa place dans les maisons, garages ou parkings .

. Grâce à son système de charge en mode 3, votre véhicule peut gagner jusqu’à 120 km d’autonomie en seulement 1 heure (22 kW). Facilement configurable, elle s’adapte à tous les véhicules électriques avec une puissance de charge allant de 3,7 kW à 22 kW.

Le contrôle de la borne Elvi s’effectue avec une carte RFID EVBOX, qui permet de lancer et d’arrêter la charge en la passant devant le capteur frontal. L’application EVBox Connect offre un contrôle total sur les sessions de recharge et la consommation d’énergie de la borne, facilitant la gestion et le suivi des charges pour les propriétaires de bornes et les conducteurs de véhicules électriques.

EVBox Elvi : Une borne à l’épreuve du temps

Voici quelques caractéristiques clés qui font de cette borne un choix judicieux pour la recharge de votre véhicule électrique :

Alimentation : Monophasé, Triphasé

Monophasé, Triphasé Fabricant : Evbox

Evbox Puissance de charge : 7,4 kW, 11 kW, 22 kW

7,4 kW, 11 kW, 22 kW Prise de charge : Type 2

Type 2 Accès : Plug & Charge, RFID

Plug & Charge, RFID Installation : Murale, Sur pied

Murale, Sur pied Recharge : De 10 km (à 2,3 kW) à 100 km (à 22 kW) d’autonomie en plus par heure de recharge

Caractéristiques principales de la borne Elvi :

Activation : Plug & Charge

Plug & Charge Intensité de recharge : 10 A à 32 A

10 A à 32 A Connectable en monophasé ou triphasé

Connexion Wifi : accès à l’App Hey EVBOX et suivi des consommations

accès à l’App Hey EVBOX et suivi des consommations Détection de courant de fuite CC présent

Protection IP55 et IK08 : résiste aux fortes pluies et aux chocs

résiste aux fortes pluies et aux chocs Prise : Type 2S avec obturateur de sécurité

Type 2S avec obturateur de sécurité Kit de fixation murale inclus

Protections électriques à installer (non incluses) :

Monophasé : Interrupteur différentiel 40 A – Type A Hi – 1P+N – 30 mA, Disjoncteur 40 A Courbe C, câble d’alimentation à 10 mm²

Triphasé : Interrupteur différentiel 40 A – Type A Hi – 3P+N – 30 mA, Disjoncteur 40 A – 3P+N – Courbe D – PdC 10 kA, câble d’alimentation à 10 mm²

Grâce à ces caractéristiques, l’EVBox Elvi est une borne de recharge à la fois performante et évolutive, conçue pour vous accompagner dans votre transition vers la mobilité électrique.

Facilité d’utilisation et intelligence d’EVBox Elvi

L’EVBox Elvi est conçue pour simplifier la vie des utilisateurs en offrant sécurité, simplicité et connectivité.

Voici quelques-unes des fonctionnalités qui rendent cette borne de recharge particulièrement pratique et intelligente :

Activation Plug & Charge : la charge démarre automatiquement lorsqu’on branche le câble

Accès via cartes RFID : permet de démarrer et d’arrêter la charge avec une carte RFID EVBOX

permet de démarrer et d’arrêter la charge avec une carte RFID EVBOX Accès via les applications mobiles EVBOX Connect et HeyEVBOX : gestion à distance des bornes, suivi et facturation des sessions de recharge, contrôle de la consommation d’énergie

: gestion à distance des bornes, suivi et facturation des sessions de recharge, contrôle de la consommation d’énergie Connexion 3G en option : permet de configurer la revente d’électricité en 10 minutes

permet de configurer la revente d’électricité en 10 minutes Logiciel en ligne EVBOX : personnalisation de l’accès à la borne (accessible à tout moment, aux utilisateurs spécifiques ou avec tarif de revente d’électricité)

: personnalisation de l’accès à la borne (accessible à tout moment, aux utilisateurs spécifiques ou avec tarif de revente d’électricité) Visibilité de la borne sur les cartes et applications partenaires d’EVbox

Exportation des sessions sur Excel pour tous les utilisateurs

Ajustement de la luminosité de l’anneau LED lumineux

Suivi des consommations d’énergie

Diminution de l’ampérage de charge d’un connecteur spécifique (via le SAV EVbox)

Gestion de l’abonnement EVbox : abonnement annuel par connecteur pour gérer les tarifs de revente

: abonnement annuel par connecteur pour gérer les tarifs de revente Gestion du compte bancaire de réception des recettes de vente d’électricité : reversement et autofacturation automatiques chaque mois

Grâce à ces fonctionnalités, l’EVBox Elvi offre une expérience utilisateur optimale, alliant confort et contrôle.

Installation sûre et rapide d’EVBox Elvi

L’installation de la borne de recharge EVBox Elvi est sûre et rapide grâce à sa conception modulaire et facile à entretenir.

Voici les étapes pour installer la borne de recharge :

Choisir le type d’installation : La borne Elvi peut être installée sur un pied ou fixée au mur. Préparer le câblage : Utilisez un câble de 10 mm², conforme à la réglementation et aux normes en vigueur. Configurer la tension et l’ampérage : La tension de la borne est réglable de 230V à 400V, et l’ampérage est de 32A. Connecter la borne à l’alimentation électrique : Selon le type de véhicule compatible, la borne peut être alimentée en monophasé (1P+N) ou triphasé (3P+N). Paramétrer la puissance de charge : La borne Elvi est réglable de 2,3 à 22 kW pour une charge adaptée à la puissance disponible et au type de véhicule. Vérifier les protections et les températures : Assurez-vous que la borne est bien protégée contre les intempéries (IP54) et les impacts (IK10) et qu’elle fonctionne dans une plage de températures de -25°C à +45°C. Connecter la borne au module de communication : La borne Elvi est équipée d’un module de communication WiFi, Bluetooth et 3G pour permettre un contrôle à distance et une gestion simplifiée. Configurer les options d’accès : Vous pouvez paramétrer l’accès à la borne en choisissant parmi les options payantes, carte RFID, Bluetooth ou libre. Suivre la notice d’utilisation : Le pack de la borne de recharge EVBox Elvi contient une notice d’utilisation détaillée pour vous guider dans l’installation et l’utilisation de la borne.

N’oubliez pas que la borne EVBox Elvi est compatible avec le programme Advenir, ce qui peut vous aider à financer son installation.

Les avantages et fonctionnalités supplémentaires d’EVBox Elvi

Compatibilité avec la recharge intelligente et optimisation de la consommation énergétique.

Remboursement automatique des coûts de recharge.

Logiciel de supervision EVBox pour la gestion de la recharge à domicile.

Accompagnement tout au long du projet par les Experts EVBox, y compris l’installation (conseil) et l’après-vente.

Mises à jour firmware à distance pour maintenir la borne à jour et sécurisée.

Garantie de 3 ans, extensible à 5 ans pour une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Connexion à vie, assurant une connexion continue et fiable pour une meilleure expérience utilisateur.

Détrompez-vous, je n’essaie pas de vous vendre cette borne, mais je n’ai pas eu besoin de chercher loin pour trouver des avis validant mon expérience.

Témoignages de clients satisfaits, tels que Mercedes-Benz : « Avec ENGIE et EVBox, nous avons choisi des spécialistes capables de répondre pleinement aux besoins de nous-mêmes et de nos clients et concessionnaires. Grâce à ces partenaires, nous pouvons proposer un « guichet unique », un package complet pour les particuliers, les publics et les flottes. »

L’EVBox Elvi est une borne de recharge innovante et polyvalente, offrant une compatibilité étendue avec tous les véhicules électriques, des fonctionnalités intelligentes et une facilité d’installation et d’entretien. Grâce à l’accompagnement et au soutien des experts EVBox, les utilisateurs peuvent être assurés de bénéficier d’une expérience de recharge optimale et d’une infrastructure de recharge fiable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les dernières tendances, innovations et actualités du monde de la mobilité électrique, je vous invite à consulter Tesla Mag pour vous tenir informé et explorer davantage les possibilités offertes par la transition vers les véhicules électriques.

En France, la demande de voitures électriques et hybrides rechargeables a connu une forte croissance au cours des dernières années, avec une augmentation de 38 % pour chacun de ces segments en 2019. Cette tendance s’est poursuivie en 2020, avec une progression de 146% pour les voitures électriques et de 143% pour les hybrides rechargeables au premier trimestre de l’année. (Source Ministère de la transition énergétique)