À Bordeaux, le réseau de recharge pour véhicules électriques est géré par Bordeaux Métropole, qui dispose de 253 emplacements de recharge, répartis sur 91 stations dans la métropole. Ce réseau comprend 16 bornes de charge rapide, 2 bornes accélérées et 172 points de charge lente. En outre, 170 nouvelles bornes ont été ajoutées suite à un accord avec le groupe Bolloré, récupérant ainsi l’ancien réseau d’autopartage Bluecub. Ces bornes sont maintenant disponibles pour les utilisateurs de véhicules électriques. L’utilisation de ces bornes a considérablement augmenté, avec une hausse de 28,4% en 2023 par rapport à l’année précédente, représentant près de 40 000 recharges.

Comparaison avec la Situation Nationale

À l’échelle nationale, la France a franchi la barre des 100 000 bornes de recharge sur le territoire, et le gouvernement encourage l’installation de bornes de recharge domestiques en augmentant l’aide pour leur installation à 500 euros. Cette initiative fait partie des efforts pour augmenter l’accessibilité à la recharge des véhicules électriques.

Rechargez à domicile à Bordeaux pour payer votre charge au meilleur prix

Service Gratuit et local. Accessible à tous les propriétaires de véhicules électriques. Demandez un devis pour installer votre borne ou station de rechargement dans toute la France. Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Les principaux réseaux de recharge présents à Bordeaux



Voici une liste des réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques à Bordeaux, basée sur les informations disponibles :

Borne de recharge rapide de véhicules électriques (39 Quai Richelieu)

Borne de recharge Véhicule Electrique (54 Rue de la Benauge)

Threeforce Charging Station (172 Rue Jules Ferry)

Bordeaux Métropole Charging Station (plusieurs emplacements)

EVTRONIC Station de recharge (13 All. Serr)

Lidl Charging Station (64 Rue Malbec)

Freshmile Station de recharge (plusieurs emplacements)

Bump Charging Station (6-8 Rue Charles Domercq)

Transdev Park Services Bordeaux Charging Station (2 Pl. de la Bourse)

Bluecub Station de recharge (plusieurs emplacements)

VIRTA Charging Station (31 Allées de Chartres)

Parcub Charging Station (4 Pl. de la Victoire)

Station de recharge pour véhicules électriques (10 Rue Père Dieuzaide)

Un propriétaire de véhicule électrique à Bordeaux souhaite plus d’engagement !

« En tant que résident de Bordeaux et propriétaire d’une voiture électrique, j’ai été témoin de l’évolution rapide de notre infrastructure de recharge. Lorsque j’ai acheté ma première voiture électrique en 2020, les options de recharge étaient assez limitées, ce qui rendait les longs trajets un peu anxiogènes. Heureusement, la situation s’est nettement améliorée ces dernières années.

Avec l’ajout de nouvelles bornes de recharge par Bordeaux Métropole, dont certaines à proximité de chez moi, je trouve que recharger ma voiture est devenu beaucoup plus pratique. J’apprécie particulièrement les bornes de recharge rapide qui sont idéales pour les moments où j’ai besoin d’une charge rapide pour continuer ma journée.

Cependant, il reste encore des défis. Parfois, je trouve toutes les bornes occupées, surtout pendant les heures de pointe, ce qui peut être frustrant. De plus, bien que le nombre de bornes ait augmenté, je pense que nous avons besoin d’une expansion plus significative pour répondre à la demande croissante, étant donné que de plus en plus de gens optent pour des véhicules électriques.

En somme, je suis optimiste quant à l’avenir de la mobilité électrique à Bordeaux. Les efforts déployés par la municipalité et les nouvelles initiatives gouvernementales me rendent confiant dans le fait que notre ville continuera à améliorer son infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. »

Défis et Perspectives

En 2024, des défis importants sont attendus dans le domaine de la recharge électrique. La vitesse de recharge et l’intégration de nouvelles technologies, telles que la recharge sans fil, sont des points clés. De plus, la nécessité d’une énergie propre pour alimenter les bornes de recharge est mise en avant, avec des initiatives pour rendre l’énergie verte plus accessible et abordable. Par ailleurs, le plan gouvernemental France Relance vise à transformer chaque aire de repos sur les autoroutes en un lieu de recharge express pour les véhicules électriques d’ici fin 2024, ce qui facilitera les voyages longue distance en voiture électrique.

Conclusion

La situation à Bordeaux reflète un effort soutenu pour améliorer l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, mais elle est aussi représentative des défis et des besoins en évolution à l’échelle nationale. L’accroissement du nombre de bornes et l’amélioration de la technologie de recharge sont essentiels pour soutenir l’adoption croissante des véhicules électriques.