Le guide : Comment bien choisir sa Tesla Model S neuve ou d’occasion ?

Tesla est bien connu pour ses changements et innovations continuelles. Avec le temps, plus de voitures deviennent disponibles sur le marché des voitures d’occasion. Il peut donc y avoir un choix ahurissant de voitures avec des caractéristiques diverses. La promesse de mises à jour logicielles suggère que toutes les voitures sont les mêmes, ce qui n’est pas franchement vrai. De plus, Tesla a fait beaucoup de promesses, attendues avec impatience. Grâce à ce guide complet que nous vous proposons dans cet article, vous pourrez faire votre choix définitif concernant l’achat d’une Tesla Model S, qu’elle soit neuve ou d’occasion.

Quel modèle S ?

Il y a essentiellement 7 modèles S différents, chacun avec une gamme différente de batteries. A retenir : Tesla effectue également de nombreux changements chaque année. Nous vous avons listé ici les différentes versions existant depuis le lancement de la Tesla Model S.

Jusqu’à 2016 :

Le modèle S initial, depuis son lancement jusqu’à la fin de 2014, n’était équipé d’aucun pilote automatique. Ces voitures sont mieux identifiées à partir de l’affichage du tableau de bord qui montre un grand compteur de vitesse rond. Ce modèle est maintenant vieux et peu de voitures ont une garantie. Les voitures ont des options très limitées concernant les mises à jour. Bien que ce soient les voitures les moins chères, elles ont très peu en commun avec les voitures arrivées plus tardivement et n’ont même pas les systèmes de sécurité que vous pourriez attendre.

depuis son lancement jusqu’à la fin de 2014, n’était équipé d’aucun pilote automatique. Ces voitures sont mieux identifiées à partir de l’affichage du tableau de bord qui montre un grand compteur de vitesse rond. Ce modèle est maintenant vieux et peu de voitures ont une garantie. Les voitures ont des options très limitées concernant les mises à jour. Bien que ce soient les voitures les moins chères, elles ont très peu en commun avec les voitures arrivées plus tardivement et n’ont même pas les systèmes de sécurité que vous pourriez attendre. Les Tesla Model S jusqu’à la mi-2016, qui avaient le pilote automatique Mobileye, communément appelé AP1, avant le lifting du modèle. Ces voitures ont l’avant ovale d’origine, mais l’affichage plus récent du tableau de bord a adopté un affichage numérique de la vitesse et l’image de la voiture dans le centre de l’écran du conducteur. L’une des options au cours de cette période était des sièges de nouvelle génération fabriqués par Ricaro. Ces sièges offrent un support beaucoup plus latéral. Ces voitures fonctionnent bien, même si les limitations de garantie peuvent rebuter certaines personnes. Le logiciel du pilote automatique est robuste, mais il ne sera pas développé davantage et ne pourra pas être mis à jour.

qui avaient le pilote automatique Mobileye, communément appelé AP1, avant le lifting du modèle. Ces voitures ont l’avant ovale d’origine, mais l’affichage plus récent du tableau de bord a adopté un affichage numérique de la vitesse et l’image de la voiture dans le centre de l’écran du conducteur. L’une des options au cours de cette période était des sièges de nouvelle génération fabriqués par Ricaro. Ces sièges offrent un support beaucoup plus latéral. Ces voitures fonctionnent bien, même si les limitations de garantie peuvent rebuter certaines personnes. Le logiciel du pilote automatique est robuste, mais il ne sera pas développé davantage et ne pourra pas être mis à jour. Le modèle S a connu un lifting en 2016, le changement le plus évident étant l’avant. Il y a un certain nombre de détails changés, tels qu’un passage aux phares à LED, l’option d’un filtre Hepa, un plus petit frunk, etc. Ces améliorations ont constitué une mise à jour bienvenue. Tous sauf quelques-uns sont désormais hors de la couverture principale de garantie et les progrès sur le système de pilote automatique Tesla rendent maintenant les voitures développées plus tard plus attractives.

Avant le lifting du Model S Après le lifting du Model S

Fin 2016, Tesla a remplacé le matériel Mobileye par le sien, appelé initialement HW2 et qui a ensuite subi un certain nombre d’itérations plus petites. À peu près au même moment, la batterie est devenue plus puissante et donc, permissive en termes de distance parcourue. Ces voitures avaient également un intérieur légèrement revisité avec de nouveaux sièges.

Depuis 2016 :

Les voitures sont demeurées les mêmes autres que des modifications mineures et des mises à jour logicielles jusqu’en 2018, lorsque le MCU a été mis à niveau. Cela a été beaucoup plus rapide en fonctionnement et a déverrouillé certaines capacités, telles que le mode sentinelle et dashcam, bien que ces caractéristiques se soient également améliorées avec les progrès dans le matériel de pilote automatique.

lorsque le MCU a été mis à niveau. Cela a été beaucoup plus rapide en fonctionnement et a déverrouillé certaines capacités, telles que le mode sentinelle et dashcam, bien que ces caractéristiques se soient également améliorées avec les progrès dans le matériel de pilote automatique. Il y a eu une dernière mise à jour importante en 2019 avant que la production cesse en 2020. Tesla a changé la suspension pneumatique pour faire émerger un système intelligent. Les moteurs ont également été changés pour inclure une version à aimant permanent qui a permis une amélioration de la conduite. Les modèles ont été appelés Long Range et Performance, et ces changements sont connus sous le nom de modèle Raven. Ils ont fait un autre ajustement résultant en la longue portée +.

avant que la production cesse en 2020. Tesla a changé la suspension pneumatique pour faire émerger un système intelligent. Les moteurs ont également été changés pour inclure une version à aimant permanent qui a permis une amélioration de la conduite. Les modèles ont été appelés Long Range et Performance, et ces changements sont connus sous le nom de modèle Raven. Ils ont fait un autre ajustement résultant en la longue portée +. En 2021, Tesla a réalisé une importante mise à jour intérieure avec d’autres changements, tels que les tri-moteurs avec l’introduction du modèle Plaid. Ces voitures sont disponibles en nombre limité et probablement seulement sur les marchés américains jusqu’en 2022. Certains des changements ont également causé une certaine controverse comme l’enlèvement des tiges et le volant jaune. La disponibilité est encore extrêmement limitée et les premiers rapports saluent le make over intérieur, mais les voitures ne sont pas le saut technologique que beaucoup espéraient. Les batteries sont en grande partie les mêmes qu’avant, et la direction Yoke et l’enlèvement des tiges provoquent une certaine frustration chez certains nouveaux propriétaires.

Tesla Model S : neuve ou d’occasion ?

L’achat d’un Model S plus ancien est une meilleure proposition aujourd’hui qu’avant le rappel du MCU et l’option de mise à niveau. L’un des principaux inconvénients des voitures Model S dont le prix était similaire à celui du Model 3 était la fiabilité et le vieillissement d’une partie de la technologie.

Les propriétaires peuvent maintenant payer pour les mises à jour du dernier (avant le lifting de 2021) écran multimédia et, si la voiture a le pilote automatique Tesla, sa dernière version.Dans tous les cas, il vaut mieux prendre une voiture d’occasion avec une garantie. En outre, la comparaison du Model S avec le Model 3 n’est pas flatteuse.

Les avantages du Modèle 3 sont d’être plus agile pour conduire, des taux de suralimentation plus rapides et une garantie plus longue. Mais acheter du neuf n’est pas une option pour certains et la disponibilité des voitures Tesla est parfois mince dans de nombreux pays.

Il y a quelques changements substantiels, mais le nouveau modèle n’est pas un bond en avant significatif sur la version précédente. La technologie de batterie est sensiblement similaire, tout comme le nouvel intérieur. Ce dernier connait des critiques, en particulier en ce qui concerne le jaune et l’enlèvement des tiges pour les indicateurs, les lumières, la sélection de conduite et le pilote automatique, comme nous l’avons déjà évoqué.

Taille et puissance de la batterie

Après avoir déterminé la Tesla Model S souhaitée, neuve ou occasion, la capacité de la batterie et donc la gamme est la considération principale suivante (accepter la couleur extérieure et intérieure est un choix personnel). Au fil des ans, Tesla a fait des voitures avec une large gamme de batteries.

Le premier modèle S est arrivé avec des batteries aussi petites que 40kwh, au cours des dernières années, elles ont été environ 75kwh et 100kwh. Plus la batterie est grande, plus la voiture peut aller sur une charge complète.

A noter : sur le modèle S, la spécification de la voiture en termes de mise à niveau hifi ou suspension pneumatique ne varie pas avec la taille de la batterie.

Au fil du temps, la portée d’une batterie donnée varie en fonction d’une foule de variables. La taille des roues a toujours été un facteur, mais Tesla a également développé des versions plus efficaces des moteurs électriques qui ont ajouté permis de rajouter quelques kilomètres.

Lors du choix de la batterie, et c’est notre meilleur conseil : la gamme est ce qui importe le plus. Les voitures avec les plus grandes batteries ont généralement de meilleures performances et une charge bien plus rapide.

Pilote automatique

À l’exception des très premières voitures Model S d’avant septembre 2014, toutes les Tesla sont livrées avec une certaine forme de matériel Autopilot. Le principal changement entre les 2 systèmes s’est produit en octobre 2016 lorsque Tesla a cessé d’utiliser le système Mobileye et a commencé à utiliser le sien.

En résumé, le pilote automatique utilisé précédemment a atteint ses limites, tandis que le système Tesla est toujours en cours de développement et a le potentiel, selon Tesla, de développer une capacité d’auto-conduite complète.

Quel niveau de pilote automatique ?

Les caractéristiques, en particulier si vous utilisez le matériel Tesla, varient en fonction de la version du matériel et du niveau du pilote automatique en option sur la voiture. Elles sont généralement mises à jour, mais vous pouvez également payer pour passer d’un Autopilot de base, à un Autopilot amélioré, voire à une conduite autonome complète.

Lorsque vous regardez les voitures d’occasion, si vous voulez la pleine capacité de conduite autonome, il vaut peut-être mieux trouver une voiture avec ce niveau d’option car les prix d’occasion ne reflètent pas toujours le prix d’achat de l’option. Cependant, si vous trouvez une voiture par ailleurs parfaite au bon prix, cela peut être une option de payer la mise à niveau après l’achat.

Il y a un hack visuel très simple pour dire si la voiture a le système de pilote automatique Tesla ou non : il suffit de regarder les répétiteurs latéraux sur l’aile avant. S’ils ont une caméra intégrée, ils utilisent le système Tesla, s’ils montrent simplement un logo Tesla, c’est l’ancien système.

Options et mises à niveau

Depuis le lancement du modèle S jusqu’à 2018 environ, de nombreuses options sont disponibles sur le modèle. Certaines de ces options sont devenues standard au fil du temps, d’autres ont été abandonnées. Pour vous, nous vous indiquons ici les principales :

Roues en alliage : les roues plus grandes ont tendance à avoir meilleure allure, mais sont plus sujettes aux dommages accidentels et réduisent la portée.

les roues plus grandes ont tendance à avoir meilleure allure, mais sont plus sujettes aux dommages accidentels et réduisent la portée. Toit du Model S : il y a eu un certain nombre de toits différents pour le modèle S. Les étaient de couleur carrosserie avec une étroite zone noire. Un toit ouvrant en verre est disponible depuis de nombreuses années, et maintenant le toit est tout en verre, mais pas l’ouverture. Le toit ouvrant est une option populaire.

il y a eu un certain nombre de toits différents pour le modèle S. Les étaient de couleur carrosserie avec une étroite zone noire. Un toit ouvrant en verre est disponible depuis de nombreuses années, et maintenant le toit est tout en verre, mais pas l’ouverture. Le toit ouvrant est une option populaire. HiFi, air conditionné et suspensions pneumatiques : au début, une mise à niveau hifi était une option avant qu’elle ne devienne standard. Le son était une amélioration marquée par rapport à la version standard. La même chose est vraie pour la suspension pneumatique, bien que certains préfèrent la suspension hélicoïdale en raison de sa simplicité, et il est vrai que la conduite est incomparable. Lorsque le temps est frais, Tesla a ajouté des sièges arrière chauffants, un volant chauffant dans la plupart des cas, et un élément chauffant sous les essuie-glaces.

au début, une mise à niveau hifi était une option avant qu’elle ne devienne standard. Le son était une amélioration marquée par rapport à la version standard. La même chose est vraie pour la suspension pneumatique, bien que certains préfèrent la suspension hélicoïdale en raison de sa simplicité, et il est vrai que la conduite est incomparable. Lorsque le temps est frais, Tesla a ajouté des sièges arrière chauffants, un volant chauffant dans la plupart des cas, et un élément chauffant sous les essuie-glaces. 7 sièges : jusqu’aux alentours de 2017, Tesla offrait une option de 7 sièges avec 2 sièges orientés vers l’arrière dans le coffre. Ceux-ci n’étant vraiment adaptés que pour les enfants, l’option a finalement été abandonnée.

jusqu’aux alentours de 2017, Tesla offrait une option de 7 sièges avec 2 sièges orientés vers l’arrière dans le coffre. Ceux-ci n’étant vraiment adaptés que pour les enfants, l’option a finalement été abandonnée. Crochet/barre de remorquage : le modèle S n’a jamais été homologué pour le remorquage. Certains propriétaires ont ajouté un crochet/barre de remorquage après-vente, mais ceux-ci doivent être traités avec prudence car la voiture peut avoir été endommagée dans le processus.

le modèle S n’a jamais été homologué pour le remorquage. Certains propriétaires ont ajouté un crochet/barre de remorquage après-vente, mais ceux-ci doivent être traités avec prudence car la voiture peut avoir été endommagée dans le processus. Mise à niveau du CCS : les voitures construites avant 2019 n’avaient pas la capacité de charge sur les chargeurs rapides CCS, principalement en Europe. Cela peut être modernisé par Tesla relativement bon marché, mais de nombreuses voitures l’auront déjà, cela vaut la peine de chercher ! Si vous achetez une voiture avec l’adaptateur CCS, assurez-vous que la voiture est fournie avec l’adaptateur physique.

les voitures construites avant 2019 n’avaient pas la capacité de charge sur les chargeurs rapides CCS, principalement en Europe. Cela peut être modernisé par Tesla relativement bon marché, mais de nombreuses voitures l’auront déjà, cela vaut la peine de chercher ! Si vous achetez une voiture avec l’adaptateur CCS, assurez-vous que la voiture est fournie avec l’adaptateur physique. Mise à niveau MCU : les voitures construites avant la mi-2018 ont été équipées du MCU1. Cela peut être amélioré par Tesla qui offrira de meilleures performances et, en fonction d’autres équipements, plus de fonctionnalités. Choisir une voiture avec la mise à niveau est plus souhaitable. Vérifiez bien si le module radio est présent si cela vous est important !

Tesla Model S, neuve ou occasion : quelle garantie ?

Les voitures de modèle S sont livrées avec 2 garanties du fabricant.

L’une couvre la batterie et le moteur était à l’origine pour 8 ans et kilomètres illimités, depuis début de 2020, c’est uniquement une garantie limitée au kilométrage. La garantie d’origine ne comportait aucune garantie de rendement, car il s’agissait effectivement d’une garantie de défaillance, alors que la garantie de remplacement des voitures à partir de 2020 offre un seuil de dégradation maximal.

La deuxième garantie est celle pour tout le reste. Elle dure pendant 4 ans ou 80 000 km.

Tesla a également offert une garantie pour les voitures d’occasion de 4 ans, 80 000 km de garantie ou 2 ans jusqu’à 160 000 km au total, selon si le nombre de km de la voiture est inférieur ou supérieur à 80 000 km. Certaines voitures d’occasion peuvent encore avoir une partie de cette garantie restante. Pour les achats plus récents, Tesla a modifié sa garantie de voiture d’occasion d’un an après l’expiration de la garantie actuelle.

Vous avez maintenant les clés en main pour choisir sereinement votre Tesla Model S, qu’elle soit neuve ou d’occasion !